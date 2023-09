Monica Porro protagonista alla collettiva "ValsesiArte 2023" (FOTO)

Sabato 23 settembre, l'arte ha preso vita nella suggestiva cornice di Palazzo D'Adda a Varallo (Vercelli), grazie all'esposizione "ValsesiArte 2023".

In questa straordinaria esposizione, l'artista valbormidese Monica Porro ha assunto il ruolo di protagonista, presentando due opere pittoriche che catturano l'essenza del tema della collettiva: "un filo d'argento dal passato, al presente, verso il futuro".

"Sono felicissima di essere stata selezionata - spiega la Porro - L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 8 ottobre. Se siete in zona vi invito ad andare a visitarla e a perdervi per le strade della città che è davvero bella. Ringrazio di cuore SoffidArte per questa opportunità".