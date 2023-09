Musica, incontri e preghiera per i 400 anni delle Carmelitane a Savona

Proseguono anche nei primi giorni d'autunno i festeggiamenti per il quarto centenario della presenza delle Carmelitane Scalze a Savona. Venerdì 29 settembre i Carmelitani Scalzi della Provincia Ligure guideranno la meditazione musicale "Con i santi carmelitani", sabato 30 settembre ci sarà l'incontro missionario "Vorrei percorrere la terra e annunciare il Vangelo", domenica 1° ottobre don Claudio Doglio spiegherà "Le radici bibliche del Carmelo", lunedì 2 ottobre si terrà il concerto "Misericordias Domini, in aeternum cantabo". Gli eventi avranno luogo alle ore 21 nel Monastero Santa Teresa, in via Firenze 30.