All'Unione Industriali Savona la cerimonia di consegna degli Europass Diploma Supplement ai diplomati ITS

Giovedì 21 settembre presso la sala riunioni dell’Unione Industriali a Savona si è svolta la cerimonia di consegna degli Europass Diploma Supplement ai diplomati ITS del settimo corso di tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Savona, presenta la nona edizione del corso per conseguire il diploma di istruzione tecnica superiore in efficienza degli impianti energetici



Destinatari:

24 giovani e adulti inoccupati, disoccupati e occupati (no studenti), di età non inferiore ai 18 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore)

Il 30% dei posti saranno riservati a donne come previsto dalla vigente normativa.

Le lezioni si terranno prevalentemente al Campus universitario di Savona. I candidati inoltre dovranno essere in possesso di competenze nelle principali discipline scientifiche: matematica, fisica, chimica, informatica e conoscenza della lingua straniera (inglese) equivalenti a quelle in esito da un secondario superiore.



La figura professionale in uscita avrà competenze e abilità riguardo la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione al fine di migliorarne l’efficienza energetica, valutandone la loro integrazione e l’impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze relative l’efficientamento energetico nell’ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

Il progetto è cominciato dall’Unione Europea, la frequenza è obbligatoria: gli studenti selezionati dovranno frequentare almeno l’80% del monte ore totale del corso e non saranno consentite assenze maggiori al 20% delle ore totali previste dal percorso formativo.



Uno dei due stages in azienda potrà essere svolto all’estero grazie al programma Erasmus+

Durante il percorso formativo gli studenti potranno conseguire, rispettati i requisiti previsti dalle normative e superate le verifiche e gli esami finali le seguenti Certificazioni operative:

1) Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il rischio industriale (ai sensi del decreto legislativo testo unico 81/2008)

2) Attestato di Certificatore Energetico (ai sensi del DPR 445/2000 e della Delibera Regione Liguria n. 447/2014)

3) Attestato di frequenza alla formazione per utilizzo PLC Zelio Schneider Electric.



Per maggiori informazioni, tutta la documentazione è QUI