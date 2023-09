"Erba alta, panchine rotte e discarica abusiva per ingombranti: un degrado senza fine nella zona di San Giacomo"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Vorrei segnalare il degrado di una zona di Savona che viene segnalata ai turisti come "Belvedere" con tanto di segnaletica stradale: San Giacomo".

"L'erba e gli arbusti non sono più stati tagliati e in alcuni punti sono cresciuti a dismisura. Essendo un luogo fuori dal centro cittadino viene utilizzato da cittadini incivili come discarica abusiva di oggetti ingombranti".

"Le panchine in legno che vennero posizionate anni fa in sostituzione di quelle vandalizzate, sono state rotte nel giro di pochi giorni, pertanto rimosse e mai sostituite con panchine in ferro battuto (decisamente più difficili da danneggiare). Gli anziani che vengono a passeggiare non possono più sedersi per ammirare il panorama".

"La strada è stata resa a senso unico di marcia nel lontano febbraio 2020, ancora oggi viene percorsa in senso contrario da macchine e scooter. Il luogo è frequentato da gruppi di ragazzi che, nonostante abbiano i bidoni dei rifiuti a due passi, lasciano bottiglie di birra e cartoni del cibo buttati per terra, non abbiamo mai visto gli operatori ecologici che vengano a pulire".

"Se il comune posizionasse delle telecamere e facesse passare con regolarità una pattuglia di vigili urbani, potrebbe multare, sia gli incivili che percorrono la strada infrangendone il codice, sia quelli che buttano gli ingombranti invece di portarli in discarica".

"Vi scrivo poiché avendo fatto la segnalazione, sia in comune (email URP), sia all'Ata, non ho avuto alcun riscontro".

Jessica