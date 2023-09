It-Alert, oggi il test del messaggio di allerta su tutti gli smartphone della Liguria

“Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Alle 12 di quest’oggi gli smartphone presenti sul territorio regionale vedranno comparire questo messaggio, accompagnato da un allarme sonoro prolungato, diverso dalle suonerie delle normali notifiche.

Arriverà così anche in Liguria il test del nuovo sistema di allerta It-Alert, gestito dalla Protezione Civile che, una volta in funzione, permetterà di comunicare tempestivamente con i cellulari presenti in una determinata zona, informando i cittadini di gravi rischi come precipitazioni intense, collasso di una grande diga, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali (d.lgs. 105/2015), maremoto generato da un sisma o attività vulcanica.

E’ bene ricordare che It-Alert non andrà a sostituire i sistemi di allerta già presenti ma sarà un ulteriore strumento per diffondere rapidamente informazioni circa potenziali pericoli e permettere alla popolazione di mettersi a riparo in un luogo sicuro.

"Tra gli obiettivi del test IT-Alert - aveva spiegato l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone presentando l’iniziativa - c’è quello di fare conoscere preventivamente il nuovo sistema a coloro che potrebbero essere coinvolti in situazioni di emergenza. Un'operazione supportata e seguita da Regione Liguria, che servirà a verificare il funzionamento del segnale in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi, nonché raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio. Data l'importanza del progetto per la nostra regione, abbiamo ritenuto doveroso, insieme al Dipartimento nazionale, spostare la data dal 26 settembre al giorno successivo per evitare la concomitanza con la chiusura del Salone Nautico, evento internazionale che avrebbe potuto condizionare l'esito positivo del test. Nei prossimi giorni comunicheremo le date e le modalità delle successive giornate preparatorie rivolte alla Protezione Civile regionale”.

La trasmissione ai cellulari sarà gratuita e anonima: non è necessario registrarsi ad alcun servizio e il numero di telefono resterà sconosciuto, garantendo il rispetto della privacy.

Alla ricezione del messaggio, non sarà necessario fare nulla ma basterà toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione di allarme.

I cittadini potranno compilare questionario disponibile al link presente nella notifica di allarme, contribuendo a fornire dati importanti sulla riuscita del test.

It-Alert è attualmente in fase di sperimentazione e la Liguria è una delle ultime regioni a effettuare il test. Una volta operativo, probabilmente all’inizio del prossimo anno, sarà un valido aiuto per la Protezione Civile nazionale per integrare le modalità di informazione e favorire le misure di autoprotezione.