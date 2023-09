I migliori stadi europei: quali sono e perché visitarli

Gli stadi sono strutture imponenti, centri nevralgici pronti ad accogliere tutti i cittadini amanti dello sport della città in cui sorgono.

Questi edifici sono famosi in particolar modo per ospitare incontri calcistici, ma le dimensioni e il numero di posti permettono di accogliere anche moltissimi altri eventi di natura diversa, come ad esempio iniziative legate alla solidarietà, concerti e spettacoli di vario tipo, o manifestazioni di altre discipline sportive come le gare di atletica leggera.

Per non parlare della possibilità che alcuni stadi offrono alle squadre minori di potersi avvalere di strutture professionali.

Importanti eventi culturali, come ad esempio i concerti, richiedono spesso degli spazi particolarmente ampi e alcuni dei più importanti stadi presenti in Europa si dimostrano perfetti per accogliere queste manifestazioni.

Ma quali sono i migliori stadi europei e perché vale la pena visitarli?

Santiago Bernabéu a Madrid (Spagna)

Anno: 1947

1947 Progetto: Manuel Muñoz Monasterio, Luis Alemany Soler, Carlos Fernández Casado

Manuel Muñoz Monasterio, Luis Alemany Soler, Carlos Fernández Casado Posti a sedere: 81.044

Chiamato originariamente Nuevo Estadio Chamartín, venne rinominato Santiago Bernabéu nel 1955 in onore dell’omonimo calciatore e presidente del Real Madrid, squadra che utilizza la struttura sin dall’anno in cui fu inaugurata. Lo stadio è stato protagonista di numerose ristrutturazioni e lavori che gli hanno permesso di ospitare più di 80.000 posti, oltre che migliorare ulteriormente la struttura. Tra le principali mete da visitare assolutamente a Madrid vi è lo stadio Santiago Bernabéu che con la sua imponente mole è capace di sconvolgere i visitatori con la sua incredibile struttura.

Negli anni, lo stadio ha ospitato Papa Giovanni II durante i suoi tanti viaggi apostolici e parecchi artisti di un certo spessore, come Frank Sinatra e i Rolling Stones.

Old Trafford di Manchester (Inghilterra)

Anno: 1910

1910 Progetto: Archibald Leitch

Archibald Leitch Posti a sedere: 75.000

L’Old Trafford è uno stadio che permette ai tifosi di tutto il mondo di assistere alle partite delle loro squadre del cuore da oltre cento anni. È uno dei primi campi costruiti in Inghilterra ed è la struttura in cui il Manchester United gioca dal 1910.

È uno degli impianti sportivi più importanti d’Inghilterra, è sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è stato chiamato “Teatro dei Sogni” dal leggendario giocatore Bobby Carlton.

Oltre alle partite di calcio, lo stadio ha ospitato anche partite di rugby e numerosi concerti tenuti da artisti come Bon Jovi, i Genesis e Rod Steward.

San Siro a Milano (Italia)

Anno: 1926

1926 Progetto: Ulisse Stacchini, Mario Perlasca, Armando Ronca, Giancarlo Ragazzi, Enrico Hoffer

Ulisse Stacchini, Mario Perlasca, Armando Ronca, Giancarlo Ragazzi, Enrico Hoffer Posti a sedere: 75.817

Lo stadio Giuseppe Meazza, meglio conosciuto come San Siro, è uno degli stadi più importanti d’Italia. Culla del Milan, e dal 1947 anche dell'Inter, nonché struttura ospitante di alcune gare europee di Juventus e Atalanta, questo stadio è al centro della trasformazione culturale di Milano avvenuta nel dopoguerra ed è uno dei simboli più iconici della città dopo il Duomo e la Triennale.

San Siro è famoso per aver ospitato importanti celebrità in ambito musicale, come Madonna, Michael Jackson e Bob Dylan, ma anche altri eventi sportivi come incontri di pugilato e partite di rugby; inoltre verrà utilizzato nel 2026 per la cerimonia d’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali.

Signal Iduna Park a Dortmund (Germania)

Anno: 1974

1974 Progetto: Hochbauamt Dortmund, Ulrich Drahtler, Architekten Schröder, Schulte-Ladbeck, Planungsgruppe Drahtler

Hochbauamt Dortmund, Ulrich Drahtler, Architekten Schröder, Schulte-Ladbeck, Planungsgruppe Drahtler Posti a sedere: 81.359

Il Westfalenstadion, conosciuto nel resto del mondo come Signal Iduna Park, è un’imponente struttura utilizzata dal Borussia Dortmund da quasi mezzo secolo. I suoi giganteschi piloni gialli lo rendono facilmente riconoscibile, ma quello che stupisce veramente è il numero di posti presenti al suo interno (oltre 80.000 posti).

Considerato dal Times come uno degli stadi più belli del mondo, il Signal Iduna Park ospita eventi culturali, presenta un museo interamente dedicato al Borussia Dortmund ed è persino stato utilizzato per la realizzazione del videoclip This is My Time di Sasha Schmitz.

Camp Nou a Barcellona (Spagna)

Anno: 1957

1957 Progetto: Francesc Mitjans, Lorenzo Barbón, Josep Soteras

Francesc Mitjans, Lorenzo Barbón, Josep Soteras Posti a sedere: 99.354

Il Camp Nou è lo stadio utilizzato dalla squadra del Barcellona ed è famoso in tutto il mondo per essere lo stadio più grande d’Europa.

Una struttura come quella del Camp Nou non solo permette di accogliere i più importanti eventi calcistici, ma si rivela praticamente perfetta per ospitare sfilate di importanti stilisti o concerti di famose star come gli U2, capaci di riempire lo stadio con più di 100.000 persone. Lo stadio presenta anche un museo dedicato al Barcellona, inaugurato nel 1984.