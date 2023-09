IGP olive taggiasche, Toti e Piana: "L'ok del ministero suggella un traguardo storico che valorizza ulteriormente i prodotti del nostro territorio"

"Dopo circa 20 anni di giuste battaglie da parte delle aziende liguri e il nostro supporto all'iter negli ultimi mesi tra tavoli tecnici e commissioni arriva l'ok del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all'IGP delle olive taggiasche liguri".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il vice presidente e assessore con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana ricordando il lavoro sinergico per ottenere il conferimento del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) alle olive taggiasche dell'Assessorato con il Ministero, le Amministrazioni locali, l’associazione tra i produttori di Olive Taggiasche Liguri, le Associazioni professionali e di categoria, i Consorzi, il Sistema Camerale, l’Unione Industriale e tutti gli Enti, gli agricoltori e operatori economici.

"Un traguardo storico che apre la strada al coronamento dell'iter con la Commissione Europea e che permetterà, già in questo periodo finestra, di distinguere la produzione ligure dalle altre valorizzando il lavoro dei nostri agricoltori - proseguono Toti e Piana - Se da sempre la taggiasca ligure è un patrimonio indiscusso della nostra regione, ora finalmente vede riconosciuto il suo valore agli occhi dei consumatori e ben oltre i nostri confini. È più di un marchio: è un nuovo rilancio del settore".

"Per questo importante risultato desidero fortemente ringraziare le imprese che da sempre si impegnano nel prodotto tracciato e di qualità e che, insieme alle associazioni regionali della filiera produttiva, artigianale ed industriale, alla Regione Liguria ed ai vari rappresentanti nelle istituzioni, hanno sostenuto la richiesta di protezione dell'Oliva taggiasca ligure IGP - aggiunge Carlo Siffredi, presidente dell’associazione proponente - Si tratta di un altro fondamentale tassello, unitamente alla modifica del disciplinare di produzione dell’olio Riviera Ligure DOP, per la tutela e valorizzazione della taggiasca ligure. Chiederemo subito la protezione transitoria per le Olive taggiasche liguri in modo da consentire alle aziende liguri, come fatto per l’olio Riviera Ligure DOP, di differenziarsi sul mercato con un prodotto di qualità legato al nostro territorio".

Le olive taggiasche della Liguria hanno ufficialmente ottenuto la certificazione di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Un primo grande passo verso un percorso illustre e dalle enormi potenzialità, che arriva dopo 20 anni di battaglie mosse dalla Coldiretti accanto alle proprie aziende e che si prepara a un’ulteriore prosecuzione del proprio iter dinnanzi alla Commissione Europea.

“Oggi è arrivato una delle notizie più attese dall’olivicoltura ligure”, commentano con orgoglio Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale di fronte alla notizia che “il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha finalmente concesso la certificazione IGP delle olive taggiasche liguri”.

“Il riconoscimento dell’IGP – aggiungono – figura come il primo grande risultato verso una progettualità più ampia per tutelare sempre di più la taggiasca e valorizzare ulteriormente il lavoro dei nostri produttori, distinguendo la produzione ligure dalle altre e vedendo finalmente riconosciuto il suo valore anche oltre i confini nazionali. La taggiasca ligure, infatti, rappresenta da sempre un patrimonio indiscusso della nostra regione, unico e di grande qualità della produzione agricola del territorio".