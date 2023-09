A Spotorno la classe più virtuosa e sostenibile dell’anno scolastico 2022/2023

Mercoledì 27 settembre la classe III^ A della scuola secondaria di primo grado del Comune di Spotorno ha potuto sperimentare, guidata dall’esperta del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, un’attività di street orienteering per le strade della propria città.

Durante l’anno scolastico 2022/2023 tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del Progetto Eco-Schools Italia, hanno concluso un percorso di approfondimento, avviato il precedente anno scolastico, sul tema del consumo consapevole, dell'importanza del consumo di acqua del rubinetto contro quella in bottiglia, e della riduzione dell'utilizzo di plastica usa e getta che ha portato all’installazione di un erogatore di acqua di rete presso il plesso scolastico. A questo proposito è stato realizzato un vero e proprio contest tra classi per aggiudicarsi il titolo di classe più virtuosa e sostenibile: tra le varie sfide anche la realizzazione di disegni innovativi per la creazione di un adesivo da apporre sulle borracce che gli alunni portano a scuola al posto della bottiglia di plastica! La classe vincitrice si è aggiudicata un’interessante attività sul territorio volta a scoprire lo sport dello street orienteering attraverso una mattinata di gioco e divertimento.

I ragazzi vincitori, divisi in due gruppi, accompagnati dai professori, ed armati di mappa e penna, hanno percorso in lungo e in largo le vie della città orientandosi e rispondendo a quesiti inerenti alle caratteristiche del borgo e alla storia della città. Un modo differente e accattivante per iniziare con il piede giusto il nuovo anno scolastico.