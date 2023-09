Agricoltura e utilizzo dei fondi, Piana replica a Natale: "Liguria ben oltre l'aspettativa"

"Il PSR è costruito con dati oggettivi e non campati in aria. Oggi c'è stata una commissione consiliare in cui ho risposto, alla presenza dei miei dirigenti e dei colleghi, a tutte le domande con chiarezza e puntualità. Due sono le ipotesi leggendo le dichiarazioni del consigliere Natale . Se parla da consigliere regionale ho seri dubbi sulle sue capacità di discernimento su dati e numeri.



Se invece parla come segretario politico del PD allora devo rispondere in maniera politica: la gestione del PD quando amministra non è delle migliori, ed è evidente, quindi sono costretti a creare psicosi e a mentire quando a governare è il centro destra.



L'obiettivo di spesa di Regione Liguria del 2023 ammonta a 56 milioni di euro. Ad oggi la situazione è la seguente per raggiungere l'obiettivo: siamo ad un totale di 67.541.543 euro quindi ben oltre i 56 milioni. Una somma totale che viene raggiunta tra pagamenti contabilizzati, in corso di emissione, domande di pagamento già acquisite, in istruttoria, assistenza tecnica, anticipi e avanzamenti. Le stime sono prudenziali e basate su elementi solidi e ponderati accuratamente. Tuttavia, anche nel caso di una leggera sovrastima, sussiste un ampio margine di sicurezza, tale da affermare che l'obiettivo di spesa del 2023 è ampiamente raggiunto". Così il vice presidente con delega all'Agricoltura Alessandro Piana in risposta al consigliere Natale.