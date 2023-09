Politica |

Savona, Gemelli capogruppo Pd sul rigassificiatore: “Prima di essere amministratori siamo cittadini, il nostro è un no netto”

La capogruppo Dem nel Consiglio comunale di Savona, oltre a contestare il progetto, critica il mancato coinvolgimento e ascolto della città che sarà quella più vicina alla nave Golar Tundra

Il dibattito sul rigassificatore si accende, e diventa sempre più teso con l'avvicinarsi dell'incontro programmato a Palazzo Nervi con il commissario Toti. Sul progetto di Snam interviene Alessandra Gemelli, capogruppo Pd di Palazzo Sisto. “La nostra posizione sul rigassificatore è chiara ed è no – dichiara Gemelli- Non è una questione politica , prima di essere amministratori siamo cittadini. Non c'è emergenza a livello energetico. Se poi Snam vuole diventare i primo hub del gas in Europa è diverso". "Questa - prosegue Gemelli - è una decisione calata dall'alto, che non vede Savona presente in conferenza dei servizi, quando si tratta della città che sarà più vicina alla Golar Tundra. Savona è una città con una vocazione turistica e che si sta trasformando faticosamente in questa direzione. Il nostro è anche un no al progetto per come è stato presentato". "Sono tante le domande che avremmo voluto porre al Commissario Toti e a Snam, ma non è stato possibile e questo non fa altro che aumentare le nostre perplessità”.

Elena Romanato

