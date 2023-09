Genoa. Il poker a Mourinho è servito: Grifone scatenato, con la Roma arriva la prima vittoria stagionale al “Ferraris” (4-1)

Una partita quasi perfetta, un risultato per certi versi clamoroso che regala al pubblico del “Ferraris” una serata da incorniciare. Il Genoa conferma il suo feeling con le big del campionato – in particolare quando trova di fronte le squadre della capitale – e schianta la Roma con un roboante 4-1 da stropicciarsi gli occhi.

Con in campo dieci undicesimi protagonisti lo scorso anno della cavalcata in B, Gilardino ridisegna il suo Genoa col quel 3-5-2 che vede il debutto stagionale di Matturro, schierato a tutta fascia sinistra al posto dello squalificato Martin. Uno schieramento sulla carta prudente, ma che nel primo tempo si rivela un ottimo mix tra equilibrio e fiammate offensive, con assoluti protagonisti Gudmundsson e Retegui: l'islandese, liberato da Strootman, trova la via del gol dopo appena cinque minuti con un sinistro tanto masticato quanto beffardo per Rui Patricio, mentre il centravanti italo-argentino, a ridosso dell'intervallo, fa venire giù la Nord con una rete da attaccante di razza, sfruttando l'intuizione di Thorsby, subentrato, insieme e Kutlu, al posto di Badelj e Strootman, costretti ad uscire per problemi fisici prima della mezz'ora.

In campo c'è però anche la Roma - padrona del possesso rispetto al Grifone - che non riesce però a sfruttare la maggior cifra tecnica di cui dispone: il momentaneo pari di Cristante al 22' evidenzia la troppa staticità della difesa di Gilardino, seppur Dybala e Lukaku fatichino ad avere la meglio nell'uno contro uno e nel duello fisico.

Al rientro dagli spogliatoi Mourinho aumenta allora il peso offensivo dei suoi inserendo anche Belotti al posto di Mancini, passando a quattro in difesa: il Genoa si schiaccia completamente nella propria metà campo, ma i giallorossi si limitano a uno sterile possesso e a una serie di cross che Bani & company rispediscono al mittente. La fatica nel rendersi pericolosa spegne pian piano la squadra di un Mourinho che si alza dalla panchina soprattutto per dimostrare il proprio disappunto su alcune decisioni di Orsato, mentre il Grifone torna a bussare dalle parti di Rui Patricio per ben due volte: prima ci pensa Thorsby, di testa, a sfruttare una torre di Dragusin sul corner battuto dall'onnipresente Gudmundosson, poi tocca a Messias, al debutto stagionale, togliersi la soddisfazione di bagnare l'esordio con il gol che stronca definitivamente Lukaku e compagni, contestati duramente dai propri tifosi.

Il tabellino :

GENOA – ROMA 4-1 (5' Gudmundsson, 45' Retegui, 74' Thorbsy, 81' Messias – 22' Cristante)



Formazioni :



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (46' De Winter), Frendrup, Badelj (10' Thorsby), Strootman (30' Kutlu), Matturro (75' Messias); Gudmundsson, Retegui

A disposizione : Leali, Sommariva, Malinovskyi, Jagiello, Hefti, Puscas, Haps, Galdames

Allenatore : Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (46' Belotti), Llorente (23' Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (78' Azmoun), Pellegrini (78' El Shaarawy), Spinazzola (78' Aouar); Dybala, Lukaku

A disposizione : Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli.