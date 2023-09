Quella volta che Vasco cantò a Varazze al "Pino Ferro": il ricordo nel documentario su Netflix

14 agosto 1981. Vasco Rossi suona nello storico campo sportivo "Pino Ferro" di Varazze.

Una data che in molti varazzini, savonesi che all'epoca erano stati ad ascoltarlo ancora oggi non dimenticano.

Quell'anno fu l'unica esibizione del rocker, allora 29enne praticamente quasi alle prime armi, in Liguria ed era stata organizzata da Radio Skylab in collaborazione con il comune e l'azienda di soggiorno.

E non è stato dimenticato neanche nel documentario in 5 puntate online su Netflix.

"In un anno avevamo fatto un centinaio di concerti, eravamo sempre in tour - ha detto Vasco nel docu-film "Il Supervissuto" nella seconda puntata "Sesso. Droga. Rock'n roll" - adesso ci sono gli alberghi ma allora praticamente eravamo sempre in giro in macchina, poi ad un certo punto presi un camer e quando giravo avevo anche un camerino. Molte volte arrivavamo in posti tipo un campo sportivo dove non c'era niente. Quando volevi cambiarti ti cambiavi in macchina".

Chissà, un chiaro riferimento al campo varazzino?