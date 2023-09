Savona |

Savona, Lirosi scrive alla Provincia: "Estendere l'invito dell'incontro sul rigassificatore anche ai consiglieri comunali"

La richiesta di Pensiero.Libero.zero è stata accolta dal Presidente del Consiglio. L'incontro è previsto per il 5 ottobre a Palazzo Nervi

“Accoglierò la vostra richiesta a cui darò seguito”. Così il presidente del Consiglio comunale Franco Lirosi si era espresso nell'ultima seduta, parlando della lettera che i consiglieri di PensieroLibero.zero gli avevano mandato. Nella lettera chiedevano che si impegnasse, come massima carica del Consiglio a prendere provvedimenti per il mancato invito della Provincia ai consiglieri comunali, in occasione dell'incontro di martedì 5 sul rigassificatore, al quale sarà presente il commissario Toti. “All’incontro di cui in oggetto sono stati invitate le rappresentanze politiche di alcuni comuni interessati all’eventuale posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado, - scrive Lirosi - nonché il Commissario Giovanni Toti, Governatore della nostra regione, ed i rappresentanti della RINA SpA e della SNAM, proponente del progetto”. “Alcuni Consiglieri Comunali di Savona mi hanno fatto notare – prosegue Lirosi - con missiva di pari epigrafe, che, per la nostra città – capoluogo di Provincia -, non sono stati invitati gli stessi Consiglieri bensì solo il Sindaco (e, aggiungo sommessamente, neppure il Presidente del Consiglio)”. “Gli stessi scriventi, nel ricordare l’intensa attività svolta dal Consiglio Comunale, attraverso riunioni di Consiglio monotematico e di Commissioni dedicate, mi chiedono di riferirle il loro disappunto ed il loro stupore per questa decisione. Io stesso, quale Presidente del Consiglio Comunale, auspico che la richiesta di partecipazione possa essere accolta, nel comune interesse e nello spirito di collaborazione che non può e non deve venir meno tra i due enti più importanti della nostra Provincia”.

Elena Romanato

