Asl, trovato l'accordo con i sindacati per il “Regolamento in materia di orario di lavoro”

Nei giorni scontri Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l'Asl per un confronto si varie tematiche, tra le quali il “Regolamento in materia di orario di lavoro” che sarà in vigore dal prossimo anno.

“Finalmente, dopo anni di richieste- spiega Fp Cgil - abbiamo uno strumento, con regole definite che permetterà’ di intervenire sulle questioni. Non condividiamo in pieno tutti gli articoli, specie alcune interpretazioni sulle quali abbiamo fatto le nostre critiche ed osservazioni (in particolare sulle gestione delle ferie collegate alla loro programmazione), con la Rsu e le altre sigle sindacali, nei prossimi mesi, faremo delle assemblee nelle quali illustreremo i punti del regolamento che sarà applicato a partire dal 1 gennaio 2024”.

Oltre al regolamento sopra indicato si è parlato anche dell’avvio della “banca delle ore”, istituto che i sindacati richiedono da tempo, e sul regolamento per le “ferie solidali”. “Anche questi due istituti – dichiara Fp Cgil - saranno illustrati nelle assemblee che faremo".

"Ottimo risultato ottenuto e’ la firma dell’accordo che riconosce l’indennità art 107 comma 2 (ex indennità di terapia intensiva) alle colleghe e colleghi della Spdc – Servizio psichiatrico diagnosi e cura del San Paolo. Trovate finalmente le condizioni per un giusto riconoscimento. L'Asl2 si allinea all'Asl 3 dove questa indennità è già corrisposta nelle sue due Spdc. Come organizzazione sindacale siamo particolarmente soddisfatti perché ci siamo battuti per anni, anche con vertenze legali purtroppo perse in tribunale".

I sindacati hanno inoltre iniziato il confronto su una parte relativa agli incrementi di stipendio. “Siamo poi stati informati che il ppi di Albenga – conclude Fp Cgil - resterà attivo mentre l’ambulatorio a bassa complessità sarà chiuso. Crediamo che anche questo punto sia la giusta conclusione di un confronto che si era aperto con la fine dell’emergenza pandemica e la mancata riapertura di servizi chiusi appunto per il covid".

"Altra informazione che abbiamo avuto riguarda l’avvio del servizio di emergenza definito ”India” che coinvolge il servizio di 118. Questo progetto ci vede molto cauti nella sua valutazione in quanto, a nostro parere presenta notevoli criticità. Infine ci e’ stata confermata la stabilizzazione del personale precario di varie figure professionali (purtroppo ad eccezione di chi non aveva i requisiti) e lo scorrimento della graduatoria regionale del concorso oss dalla quale saranno assunte 6 persone”.