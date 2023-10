I vantaggi di una Smart Home

La domotica sta rivoluzionando in positivo la qualità della vita all'interno della casa. Grazie a Internet, numerosi dispositivi presenti all'interno dell'abitazione, come luci, elettrodomestici e sistemi di sicurezza, possono essere completamente automatizzati e controllati a distanza o tramite gli assistenti vocali, dando vita, appunto, alla Smart Home. Ecco i principali vantaggi di una casa domotizzata, dal comfort al risparmio energetico.

L'illuminazione

Lampadine, strisce LED e tutto ciò che illumina l'abitazione possono essere comandati facilmente tramite comandi vocali, attraverso apposite automazioni, oppure mediante degli specifici interruttori. Nella maggior parte dei casi, l'utente ha la possibilità di impostare il livello di emissione della luce, la temperatura e persino il colore: si tratta certamente di un'ottima soluzione per lavorare e per giocare ai videogame, dai live casinò come casino.betfair.it/ a Fortnite, in quanto una corretta illuminazione permette di sostenere lunghe sessioni davanti al computer senza avvertire stanchezza.



I sistemi di sicurezza

Sensori e telecamere smart rappresentano attualmente il miglior sistema in assoluto per tenere sotto controllo la propria abitazione e per osservare le attività di animali domestici, di bambini e di anziani. Le telecamere smart possono essere consultate in ogni momento in cui si desidera, oltre che da qualunque luogo coperto da una connessione a Internet, e spesso sono dotate di sensori che avvertono l'utente quando avviene un movimento sospetto. Inoltre, è possibile registrare le immagini in locale oppure su cloud. I sensori di movimento possono svolgere più funzioni. Possono essere, infatti, impiegati per avvertire l'utente in caso di rilevazione di un movimento oppure possono attivare delle routine quando si verifica un passaggio. Sono disponibili dei sensori da applicare alle porte e alle finestre, collegabili ai sistemi di sicurezza, con i quali si possono attuare delle automazioni, come accendere le luci quando viene aperta una porta.



I sistemi di riscaldamento

Lavorare, giocare con il blackjack o semplicemente gustare un film in TV risultano sicuramente più gradevoli con la giusta temperatura. E proprio per questa ragione, i termostati e i climatizzatori sono gestibili attraverso smartphone e comandi vocali. Si tratta di una funzione utile per avere costantemente in casa la temperatura preferita, la quale può essere anche controllata a distanza. Installando i sensori di temperatura e di umidità, è consentito impostare delle automazioni che, ad esempio, attivano o disattivano i sistemi di climatizzazione al verificarsi di determinate condizioni, come l'accensione dell'impianto in caso di temperatura molto alta.



Il controllo degli infissi

Abbassare o alzare le tapparelle, aprire a distanza la porta di casa o verificarne gli accessi, sono alcune delle attività più note che è in grado di compiere una Smart Home. Aprire o chiudere le tapparelle in base alla luce solare, oltre ad essere comodo, contribuisce a migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione. Le serrature delle porte e i cancelli automatici domotizzati sono estremamente confortevoli, poiché permettono all'utente di comandare a distanza il dispositivo e svolgere alcune importanti operazioni, come aprire il cancello all'ingresso di un corriere oppure consentire a una persona che non possiede le chiavi di entrare in casa.