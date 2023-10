Toti al Festival delle Regioni: "Realtà regionali diverse devono essere valorizzate, non appiattite"

“Liguria e Piemonte sono legate da un rapporto storico, dalla stessa economia, dai porti della Liguria utilizzate dalle aziende piemontesi, dalla logistica, dall’ interscambio del turismo. Un rapporto che oggi rappresenta un pezzo di quella locomotiva italiana che nonostante le mille difficoltà continua a correre e a crescere anche più di quanto non faccia il resto dell’Europa. Il fatto che qui oggi a Torino, in piazza Castello, che è stata il simbolo del motore e dell’unità d’Italia, ci siano tutte le Regioni da’ il senso di un Paese unito ma con tante peculiarità diverse che non devono essere appiattite ma valorizzate. E se questo Paese cresce lo so deve anche al gigantesco lavoro delle Regioni”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all’inaugurazione della seconda edizione del festival "L’Italia delle Regioni", ideato e organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.