Wind Festival, eletta Miss Andora: è la 21enne Althea Secchi

Non poteva che essere una sportiva Miss Andora 2023, eletta ieri sera nell'ambito del Wind Festival, la quattro giorni dedicata agli action sport in corso di svolgimento sul litorale di andorese.

"Althea ha tutte le caratteristiche per rappresentare Andora, comune che crede nello sport come strumento prezioso per la crescita dei giovani, fonte di benessere per tutti e attrattore turistico con gli sport di mare e di terra a cui è dedicato il "Wind Festival". Complimenti a tutte le andoresi che si sono messe in gioco per rappresentare Andora, tutte splendide".