Genoa, c'è la trasferta di Udine per un ulteriore salto di qualità. Gilardino: "Accumulata energia positiva, ma dovremo essere feroci dal primo all'ultimo minuto"

Uscire da Udine con un risultato positivo per dare ulteriore valore ai sette punti fin qui raccolti contro tre big del campionato come Napoli, Lazio e Roma.

Lo step da compiere in casa Genoa è ben chiaro a tutti: iniziare a macinare prestazioni e risultati anche al cospetto di squadre dagli obiettivi analoghi a quelli del Grifone, chiamato a scendere nuovamente in campo nel pomeriggio contro l'Udinese di Sottil, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Una gara insidiosa, su un campo sempre difficile, che arriva a poche ore di distanza dal rigenerante - ma anche dispendioso - 4-1 rifilato a Mourinho nel posticipo del turno infrasettimanale.

"Energia positiva è giusto che ce ne sia dopo la partita con la Roma - il pensiero di Alberto Gilardino a poche ore dal match in programma alle 15.00 al Bluenergy Stadium - dovremo essere bravi a sfruttare il momento nonostante ci sia stato poco tempo per recuperare, ma servirà comunque una gara feroce dal primo al novantesimo minuto. La classifica dell'Udinese non rispecchia il valore della rosa, penso a Pereyra, Thauvin, Samardzic e Walace ad esempio, sono giocatori che abbinano quantità e qualità come abbiamo potuto vedere nelle analisi di questi giorni".

Maggior propulsione offensiva e un pizzico di coraggio in più: due ingredienti chiave ripensando alle trasferte contro Torino e Lecce, da cui i rossoblu hanno raccolto zero punti senza riuscire praticamente mai a rendersi pericolosi in zona gol. Resta comunque improbabile l'ipotesi tridente nell'undici iniziale che scenderà in campo a Udine: quasi certa la conferma del 3-5-2 con Gudmundsson e Retegui confermatissimi davanti, mentre due tra Kutlu, Thorbsy e Malinovskyi sono pronti a sostituire gli indisponibili Badelj e Strootman, le cui condizioni verranno valutate in settimana. A sinistra prende quota l'ipotesi Haps, con Martin e Matturro comunque in lizza per un posto dal primo minuto, a destra spazio a De Winter al posto di Sabelli, fermatosi per un fastidio alla caviglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI :

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Success

A disposizione : Okoye, Ferreira, Zemura, Kristensen, Guessand, Camara, Zarraga, Payero, Quina, Pafundi, Akè, Lucca, Thauvin

Allenatore : Sottil

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Kutlu, Matturro; Gudmundsson, Retegui

A disposizione : Leali, Sommariva, Hefti, Haps, Vogliacco, Martin, Messias, Jagiello, Malinovskyi, Galdames, Puscas.