Sampdoria, con il Catanzaro match da non sbagliare. Pirlo: "Come una finale, servono i tre punti"

Il tabù "Ferraris" da sfatare ma non solo, vale molto la sfida di oggi della Sampdoria contro il Catanzaro (ore 16.15, arbitro Marinelli). I blucerchiati, reduci dal ko sul campo del Como, devono obbligatoriamente dare una svolta a quello che fin qui è stato un avvio di stagione decisamente complicato.

" Dobbiamo affrontarla come una finale perchè ci servono i tre punti per uscire da questo periodo di difficoltà - ha dichiarato alla vigilia mister Andrea Pirlo - il Catanzaro è una delle squadre che gioca meglio, collaudata, che ha stravinto il campionato di Serie C l'anno scorso e che sta dimostrando anche quest'anno in Serie B di essere un'ottima squadra ".

"Sapevamo tutti che ci sarebbero state delle difficoltà ma non bisogna abbassare la testa, dobbiamo stare con petto in fuori e testa alta perchè di momenti difficili ce ne saranno ancora però solo col lavoro quotidiano e con la forza del gruppo se ne esce - ha aggiunto il tecnico, che si è poi soffermato sui tifosi pronti a sostenere anche oggi i blucerchiati - la squadra deve capire che la tifoseria è con loro, non devono avere paura. Per noi giocare a Marassi deve essere una spinta in più, deve essere la nostra forza. Dobbiamo solo che ringraziare chi fino a questo momento ha fatto sentire sempre il loro appoggio. Però, per far sì che continuino, bisogna fare qualche prestazione positiva".