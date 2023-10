Lavoro: siglato il protocollo sulle linee guida per i fondi europei destinati alle aree di crisi industriale

Questa mattina presso la Regione Liguria, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Calà, Luca Maestripieri, Mario Ghini e l’assessore Andrea Benveduti, hanno siglato il protocollo di intesa relativo ai futuri bandi per investimenti produttivi nelle aree di crisi industriale.



“Abbiamo sollecitato questo testo perché le risorse destinate alle aree di crisi industriale complessa e non devono essere impiegate per aumentare la qualità del lavoro e la sua sicurezza – hanno commentato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Calà, Luca Maestripieri e Mario Ghini – grazie a questo protocollo i prossimi bandi legati ai fondi del PR FESR 2021 – 2027 destineranno maggiori risorse a quelle piccole e medie imprese liguri che sono la stragrande maggioranza del tessuto industriale del territorio che favoriranno l’occupazione con particolare riguardo a donne, giovani e lavoratori svantaggiati”.