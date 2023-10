Richiesta di ripristino delle vie tagliafuoco: il gruppo “Noi per Spotorno che vorrei” scrive al sindaco Fiorini

Richiesta di interventi di ripristino delle vie tagliafuoco nel territorio spotornese: Massimo Spiga, con il gruppo di minoranza “Noi per Spotorno che vorrei” scrive al sindaco.

“Negli ultimi tempi, causa la forte pioggia, e l'utilizzo della strada taglia fuoco ‘rocca moggie’ da parte di motociclisti con moto da enduro, il tracciato che collega l'abitato di via alla Rocca alla strada Tosse Vado, è diventata impraticabile, sicuramente, anche per i mezzi di soccorso, in caso di incendio boschivo – si legge nella pec inviata al primo cittadino, Mattia Fiorini, e in copia per conoscenza la presidente Aib della sezione di Spotorno -. In particolare, senza più il presidio abitativo dell'ultima abitazione prima dell'intersezione con la Tosse Vado, che in autonomia, per il proprio transito, manteneva una certa carrabilità”.

“Stessa vicenda, per l'ultimo tratto di via Laiolo – si legge ancora nella pec -.Visto l'intervento di sistemazione della Tosse Vado, e visti i fondi regionali per il ripristino e la manutenzione delle strade taglia fuoco, che consentono in caso di emergenza boschiva, l'accesso ai mezzi di soccorso, per la salvaguardia del nostro patrimonio boschivo e dei presidi abitativi, che senza di questi ultimi, non vi sarebbe un contenimento dell'erosione dei versanti, con la presente, si richiede un intervento di sistemazione delle strade taglia fuoco del territorio e la verifica della linea idrica anti incendio, che in diversi punti, perde ed è esposta alle intemperie e al logoramento, interessando i fondi regionali messi a disposizione dall'assessorato regionale alle politiche agricole e forestali”.