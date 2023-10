Liguria, paniere tricolore, Assoutenti: "Governo accoglie nostra richiesta di osservatori locali sui prezzi"

Le associazioni dei consumatori in prima fila per combattere il caro-vita, monitorare i prezzi al dettaglio e verificare l’andamento del paniere tricolore. Lo afferma Assoutenti, commentando l’incontro odierno del Cncu con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Siamo soddisfatti dell’esito della riunione, nel corso della quale è stata accolta la richiesta di Assoutenti e delle altre associazioni dei consumatori di istituire osservatori locali sui prezzi al dettaglio con il compito sia di monitorare in tempo reale l’andamento dei listini e segnalare con immediatezza anomalie e criticità, sia di verificare l’attuazione del paniere tricolore “salva-spesa” – spiega il presidente Furio Truzzi – Stiamo lavorando per ridurre l’inflazione attraverso un pacchetto di proposte presentate oggi al Governo in cui chiediamo sforzi ulteriori anche su altri aspetti che attanagliano le famiglie, come carburanti, mutui e bollette luce e gas, temi su cui l’esecutivo deve impegnarsi attraverso misure specifiche a sostegno delle tasche degli italiani” – conclude Truzzi.