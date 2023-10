Arriva la "laurea" in pesca green: dal mare ai banchi di scuola

Arrivano i primi “laureati” in pesca green ed economia di filiera con il “Graduation Day” l’evento conclusivo delle attività realizzate da Uecoop nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2022-2024 – Annualità 2023, finanziato dal MASAF e che ha coinvolto oltre 100 cooperative di pesca e migliaia di persone e ragazzi impiegati nel settore della ristorazione, del turismo e della didattica scolastica.

L’appuntamento è per sabato 7 ottobre (a partire dalle ore 10:00) presso l’Acquario di Genova (Ponte Spinola) e vedrà anche la partecipazione del Presidente nazionale di UE.Coop, Ettore Prandini, insieme a pescatori in presenza e in collegamento da tutte le parti d’Italia, per sottolineare ancora una volta l’importanza strategica della pesca e dell’acquacoltura nel nostro Paese.

In chiusura dell’evento, avrà luogo la consegna degli attestati di fine corso agli operatori ittici presenti che hanno preso parte al Progetto.

Nel corso dei lavori verranno ripercorse le principali tappe del progetto “Sviluppo delle competenze per un’economia blu”, sulla cui trama si articoleranno gli interventi delle autorità presenti, di docenti che hanno svolto attività formativa durante il Programma e di alcuni dei pescatori coinvolti, che avranno modo di raccontare in prima persona sia l’esperienza vissuta che le problematiche di settore. All’incontro sarà presente, fra gli altri, anche il Vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana.

Gli interventi verranno introdotti da Paola Pozzi (Rappresentante di UE.Coop) e moderati da Daniela Borriello, consulente dell’Unione Europea delle Cooperative per le attività inerenti il Progetto. Sarà possibile accedere alla sala fino ad esaurimento posti, pertanto è necessario comunicare la propria presenza alla mail ue.coop@uecoop.org indicando nome, cognome e ruolo della persona che intenda prendere parte all’evento.