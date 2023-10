Alloggi studenti, Garibaldi (Pd): “Desolante che la Liguria sia in fondo alla classifica con zero alloggi in più"

"Negli stessi giorni in cui centinaia di studenti di medicina sono costretti a frequentare le lezioni sotto i tendoni, scopriamo che anche sugli alloggi per gli studenti la nostra regione è in fondo alla classifica. Sapere che rispetto agli 8533 posti letto in più previsti in Italia, la Liguria sia a zero è veramente scandaloso".

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi sulla mancanza di nuovi alloggi per studenti nella nostra Regione.

"A poco servono le giustificazioni dell'Assessora Regionale Ferro che sostiene che la responsabilità sia dei privati, che non rispondono alle richieste, e non della politica che non dà risposte sul tema dell'abitare e degli alloggi per gli studenti. In una Regione in cui, complice l'esplosione degli affitti brevi a uso turistico, l'accesso alla casa è diventato sempre più un lusso per pochi che un diritto per tutti, a farne le spese sono spesso anche i più giovani", prosegue.

"Ora la Giunta annuncia che sicuramente nei prossimi anni aumenteranno gli alloggi sul territorio ligure, ma a oggi siamo ancora a zero alloggi in più, in un contesto molto difficile in cui le misure nazionali e regionali sono ampiamente insufficienti. Per questo chiederemo in Commissione un approfondimento sull'edilizia studentesca con tutti i soggetti interessati, per rispondere a un'emergenza sociale e formativa centrale per il futuro della nostra regione, da cui troppe ragazze e ragazzi vanno via", conclude Garibaldi.