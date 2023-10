Definanziamento servizi sanitari, Gratarola replica a Garibaldi: "Al momento non esistono dati ufficiali"

"Al momento non esistono dati ufficiali quindi dire che mancherà una certa cifra è una semplice ipotesi. Poiché io sono abituato a guardare i numeri, i numeri dicono che l'anno scorso, come Liguria, abbiamo ricevuto 70 milioni in più rispetto all'anno precedente. Quindi l'affermazione che questo Governo stia definanziando il servizio sanitario non corrisponde al vero. Certo anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato della necessità di ulteriori stanziamenti, ma va detto che i grandi definanziamenti sono arrivati dai Governi precedenti rispetto a quello in carica quando la Sanità è stata utilizzata a livello nazionale come un bancomat per fare quadrare i conti".



L'assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla nota del consigliere regionale di opposizione Luca Garibaldi in merito ai presunti tagli alla Sanità ligure dopo alcune stime pubblicate dalla Fondazione Gimbe.