Champions League, Borussia Dortmund-Milan 0-0: regna l’equilibrio

Ricomincia la Champions League per il Milan, ma il trend non cambia. Dopo il pareggio all’esordio a San Siro contro il Newcastle, l’esito è lo stesso con il Borussia Dortmund in trasferta. Alla 2^ giornata del proprio girone, infatti, arriva il secondo 0-0 consecutivo per la squadra di Pioli – che conferma così un’ottima fase difensiva anche in campo internazionale, ma allo stesso tempo dimostra di avere oggettive difficoltà a segnare un gol.

Borussia Dortmund-Milan 0-0, il racconto del match

Nel primo tempo la squadra che si mette più in mostra è il Borussia Dortmund. I padroni di casa cercano di fare un po’ di possesso palla e di farsi vedere dalle parti di Maignan.

In un paio di occasioni in particolare i tedeschi si dimostrano pericolosi: prima con Malen e Fullkkrug, poi anche con Bensebaini, ma in nessun caso hanno un’ottima mira. L’unico a farsi vedere del Milan nei primi 45 minuti è il solito Leao – eletto dall’Uefa ancora come migliore in campo – con un paio di sue scorribande sulla fascia sinistra.

Nella seconda frazione di gioco però i rossoneri rientrano con un piglio diverso. Leao offre un’ottima opportunità a Pulisic, ma Kobel respinge con prontezza. Chance di testa anche per Theo Hernandez, ma non va. L’occasione più grande della partita è sempre per il Milan nei minuti finali: Chuckwueze si trova a calciare a tu per tu col portiere all’interno dell’area di rigore, ma col suo sinistro lo centra in pieno.

La partita al Signal Iduna Park finisce dunque con un giusto ed equilibrato 0-0.

Milan, la situazione del girone F

La vittoria in contemporanea del Newcastle per 4-1 sul Paris Saint Germain scombina decisamente tutti i programmi del Diavolo. Gli inglesi guidati dall’ex Milan Sandro Tonali demoliscono letteralmente Mbappé e compagni. Con grande sorpresa dunque, non ci sono i parigini in testa al girone dopo le prime due giornate, bensì proprio il Newcastle con 4 punti. Psg secondo a quota 3.

Il Milan quindi si trova al terzo posto momentaneo della classifica, in virtù dei due pareggi consecutivi nelle prime due gare. Rossoneri a quota 2 punti, davanti al Borussia Dortmund che invece ne ha solo 1 – dopo il pareggio casalingo e la sconfitta esterna alla prima giornata per 2-0 contro i francesi.

Le squadre sono quindi ancora tutte lì, la differenza è minima. Pesantissima sarà di sicuro la prossima partita per il Milan, che il 25 ottobre sarà in trasferta sul campo del Paris Saint Germain – match valido per la 3^ giornata, nonché l’ultima di andata, del girone di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.