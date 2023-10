Innovazione e Sostenibilità: Scopri la forSte 21S

Nel mondo moderno, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità sono due pilastri fondamentali per ogni industria. La forSte 21S, una rinomata piattaforma ragno, incarna perfettamente queste due qualità, offrendo soluzioni eccezionali per lavori in altezza. Scopriamo più nel dettaglio le caratteristiche eccezionali di questa piattaforma elevatrice cingolata.

Caratteristiche Tecniche e Versatilità

Il primo aspetto da considerare è le capacità tecniche di questa macchina. La forSte 21S di Socage Raptor si eleva a un'altezza massima di 21 metri, con una portata laterale massima di 10.50 metri, offrendo ampio spazio per manovrare e raggiungere punti inaccessibili. Grazie alla portata di 230 kg, è possibile ospitare due operatori e materiale contemporaneamente, facilitando le operazioni di lavoro in altezza.

Una delle principali caratteristiche di questa piattaforma è la sua versatilità. Dotata di cingoli estensibili, assicura una stabilità superiore durante il trasporto della macchina. La presenza di cingoli bianchi antitraccia è un plus, soprattutto per gli interventi in spazi chiusi, evitando di lasciare segni sul pavimento.

Un Approccio Sostenibile alla Tecnologia di Elevazione

In un'epoca in cui la sostenibilità è di vitale importanza, la forSte 21S si pone come una soluzione leader nel settore. Questa piattaforma, con 0% emissioni, offre un sistema bi-energia di serie. Oltre al motore a diesel, incorpora un motore elettrico a 230V, permettendo di operare in ambienti chiusi come chiese, aeroporti o fabbriche senza emettere emissioni nocive.

Sicurezza e Comodità per gli Operatori

Una delle caratteristiche più apprezzate della forSte 21S è il telecomando multifunzione di serie. Questo dispositivo non solo consente di controllare i movimenti della parte aerea, ma aumenta anche significativamente la sicurezza e la comodità per l'operatore, rendendo le operazioni più fluide e riducendo il rischio di incidenti.

La piattaforma è anche dotata di un sistema di stabilizzazione e chiusura automatica, facilitando un utilizzo veloce, semplice e sicuro, che è fondamentale per mantenere alti livelli di produttività e sicurezza sul posto di lavoro.

Conclusioni: Un Equilibrio tra Potenza e Manovrabilità

La forSte 21S si distingue nel mercato come una delle piattaforme con il miglior rapporto tra dimensioni ridotte e prestazioni, particolarmente per altezze superiori ai 20 metri. La rotazione della parte aerea di 700°, accanto al jib idraulico e al braccio a doppia articolazione, consente una vasta gamma di manovre, rendendola una soluzione ideale per una varietà di applicazioni nel settore delle costruzioni e della manutenzione.

In definitiva, la forSte 21S rappresenta una scelta di primo piano per chi cerca una soluzione potente, versatile e sostenibile per lavori in altezza.