Vacanze in Moto: l'Abbigliamento Salvavita

Il caldo inizia a farsi sentire, le spiagge si riempiono e sempre più persone si mettono in viaggio, cercando di staccare la spina dalla solita routine. Gli amanti delle moto sono pronti a montare in sella e allacciare il casco per brevi gite fuori porta o vacanze in mete più lontane.

Anche se si tratta solo di un breve weekend, prima di infilare le chiavi e partire c'è bisogno di verificare di avere tutti gli accessori moto necessari per godersi un viaggio nella totale tranquillità, scongiurando ogni rischio.

Abbigliamento da Bikers

Sebbene si possa essere tentati di partire in infradito e pantaloncini, la sicurezza deve sempre essere al primo posto. Quindi, soprattutto per i viaggi lunghi o con mezzi in grado di raggiungere velocità molto elevate, i capi d'abbigliamento da avere assolutamente sono:

· Pantaloni tecnici e giacca: nonostante le temperature siano in aumento, in moto giacca e pantaloni lunghi possono fare la differenza quando si tratta di proteggere il corpo. L'abbigliamento tecnico, che ricorda quello utilizzato dai piloti di MotoGP, è provvisto di protezioni particolari e realizzato con tessuti specifici, solitamente elasticizzati e traspiranti, garantendo confort e leggerezza.

Nel caso dei pantaloni, è bene verificare che siano dotati di pannelli protettivi su ginocchia e anche. In alcuni casi, possono essere presenti protezioni anche per l'interno della gamba e gli stinchi. I materiali con cui vengono realizzate possono essere più o meno rigidi, in modo da assicurare comunque totale libertà di movimento.

Le giacche, invece, presentano protezioni su gomiti e spalle, in aggiunta a eventuali cinture di sicurezza. Sarebbe meglio acquistare un modello compatibile con paraschiena e pannelli per il petto, per una sicurezza maggiore. Entrambi i capi citati possono essere sostituiti da una tuta intera.

· Guanti: se quelli di lana possono essere chiusi negli scatoloni dopo il cambio di stagione, i motociclisti devono comunque tenersi stretti i propri guanti da moto. Anche questi sono dotati di protezioni speciali, capaci di tenere al sicuro le parti più sporgenti o sensibili delle mani in caso di caduta e incidente.

Oltre la Sicurezza: Altri Accessori Imperdibili

Dopo aver parlato di sicurezza, è il momento di pensare a come rendere il proprio viaggio più divertente. In questo caso, dopo aver indossato l'abbigliamento protettivo e il casco, gli auricolari compatibili sono un must, permettendo di parlare al telefono e ascoltare musica, per cantare a squarciagola le hit dell'estate.

Musica a parte, gli appassionati di campeggio e viaggi on the road non possono fare a meno degli accessori per cucinare, visto che la loro strada, a volte, li conduce verso zone isolate. Quando un panino non basta, oltre ai fornellini elettrici portatili, in commercio si possono trovare griglie collegabili alla batteria della moto.

Conclusione

Con l'abbigliamento giusto, partire in moto non sarà solo divertente, ma anche sicuro. Insieme al re della protezione su due ruote, il casco, procurarsi tute, pantaloni, giacche e guanti con pannelli integrati può davvero fare la differenza.

Protetti e pronti a partire, si può montare in sella alla volta degli eventi dell'estate e mete turistiche.