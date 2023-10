Leca d'Albenga, il Museo Storico della Resistenza aderisce al progetto "Famiglie al Museo": visite guidate ogni sabato mattina

Il Museo Storico della Resistenza di Leca d'Albenga ha deciso di abbracciare il progetto "Famu - Famiglie al Museo", offrendo un'opportunità unica per le famiglie di esplorare la storia e la cultura del luogo.

A partire dal 7 ottobre e fino alla fine di dicembre, il Museo sarà aperto ogni sabato dalle 9:30 alle 11, per accogliere visitatori di tutte le età, con un focus speciale sui bambini. Grazie all'esperta guida degli insegnanti, i giovani visitatori avranno l'opportunità di scoprire il mondo dei musei, disegnare il loro "museo ideale" e apprendere di più sulla storia e sugli oggetti custoditi all'interno del museo.

Ester Bozzano, presidente dell'Anpi di Leca d'Albenga, ha condiviso la sua soddisfazione per questa iniziativa, affermando: "Sarà sicuramente un'occasione piacevole ed educativa da condividere tra genitori e figli. Inoltre, per coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di visitare il nostro museo, sarà un'occasione imperdibile per scoprire un tesoro nascosto. Nonostante le dimensioni contenute, il museo ospita una ricca collezione di reperti legati alla Seconda Guerra Mondiale".