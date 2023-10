L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 6 al 12 ottobre

ARIETE: poiché il troppo storpia non abusate eccessivamente delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior necessità. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire le intime contraddizioni di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate delle amicizie forse ripudiate o trascurate… Tra giovedì e lunedì vi accadranno cose strane, vi libererete di un fardello o riceverete un inopinato comunicato. Diverbi in famiglia.

TORO: poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, una visita stranita, dei corrucci per un anzianotto e qualche doloretto sparso. Tante cosine stanno per variare e sicuramente in meglio soprattutto se i precedenti mesi son stati incandescenti… Ripresa di un qualcosa che si era interrotto.

GEMELLI: l’imprevedibilità sembra essere l’elemento primario di un periodo abbastanza controverso e strapieno di sbigottimenti, missive, delizie e patimenti… Penetrare negli anfratti della mente umana risulta impresa ostica ma finalmente capirete le effettive intenzioni di tipi camaleontici: starà a voi agire di conseguenza, tagliando i ponti con chi fa dell’opportunismo un baluardo. Effettuerete un acquisto importante e trascorrerete un week end stuzzichino.

CANCRO: con l’ultimo quarto di Luna che si forma nella vostra costellazione sarebbe bene dar poco per scontato: il destino ha in serbo tante improvvisate e malgrado non sguazziate in acque chete cercate di rimanere a galla contando su di voi, su appoggi impensati e su di un fato che arriderà. Salvaguardate il benessere, accettate uno squisito invitino e non litigate per delle banalità. Simpatica frequentazione e contatti con enti sportivi o bancari. New da un figliolo.

LEONE: vorreste tanto rallentare il passo ma, volenti o nolenti, dovrete tirare la carretta, ultimare dei lavoretti, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Siate altresì moderati nelle azioni in quanto basterebbe un nonnulla a sciupare delle intese e preparatevi ad affrontare giornate intense e piene di sorpresine: talune belle, talune bruttine… In una faccenda delicata non agite d’impulso e confidate i chi, a tal riguardo, vi saprà consigliare. Combino divertente.

VERGINE: soprassedere sull’ ottusità altrui è il modo migliore per sconfiggere invidie, falsità e gente priva di dignità… Oltretutto, prossimamente, vi verranno fatte delle proposte: vagliatele e poi decidete magari avvalendovi del suggerimento di validi esperti… Guardatevi altresì da chi conta un mucchio di bugie e fate valere un diritto quasi negato. Propensione agli sbalzi di pressione, alla colite, gastrite e altre sintomatologie su base emotiva. Domenica sbarazzina.

BILANCIA: la vostra sarà una settimana abbastanza impegnativa nel corso della quale rendesi tassativo sbrigare faccenduole, sistemare sospesi, curare un acciacchino, approfondire tematiche e scendere a compromessi con chi porrà delle condizioni… Non da escludere dibattiti o contatti con professori, professionisti, dottori o commercialisti. In amore le sorprese abbonderanno sia per i maritati che per i single e separati mentre un responso allieterà. Compleanno festaiolo.

SCORPIONE: la settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi arrabbiare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia o una collaborazione. A ciò si aggiungono delle chiamate inaspettate, un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Incomodi intestinali.

SAGITTARIO: dal cielo riceverete discrete influenze: approfittatene per concludere un affare, incentivare quello che interessa, far quadrare i conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente a cui chiedere un favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Sorprese o ritrovi nel week end e fastidi da perturbazioni sia meteo che umane.

CAPRICORNO: non agitatevi, non impuntatevi, non inalberatevi: queste risultano essere attualmente le regole fondamentali per portare termine ciò che vi siete prefissati … Fattibili dei fermenti tra le pareti domestiche o in un habitat piuttosto disorganizzato. Un progettino lambirà taluni innamorati mentre una preoccupazione sfiorerà chi ha congiunti anziani o malati. Un amico andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato… Adesione a cene o fiere.

ACQUARIO: sentendovi piuttosto fiacchi rinviate gravosi impegni o non accollatevi ulteriori responsabilità. Un velo di tristezza accompagnerà i più emotivi, su di una stranita questione vorrete indagare e un aggeggio, computer o auto farà tribolare. Imminente erogazione di denaro a cui sopperire senza replicare. I nati in febbraio realizzeranno un sognetto o si toglieranno uno sfizietto. Per tutti comunque la settimana serberà eventi buffi o inattesi. Propensione al mal di schiena.

PESCI: la settimana si prospetta essere intrigante ma spossante al punto di non saper da dove iniziare ad organizzarvi adeguatamente affinché ciò che vi sete prefissati dia frutti prelibati… Non fatevi prendere dall’ansia e vedrete che ogni pedina andrà al suo posto e i vostri meriti riconosciuti. L’invidia e la gelosia son figlie dell’ignoranza: mostratevi superiori sfoderando un bel sorrisino e raccontando solo ciò che vi fa comodo… Battibecchi con congiunti o parenti.

Basta una scala di sogni per raggiungere le stelle…