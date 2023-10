Andora, contest vetrine, cocktail e piatti ispirati alle Frecce Tricolori: ecco i vincitori

Più di 50 i partecipanti e 80 le creazioni, tre i vincitori assoluti. Per la commercializzazione non è stato facile assegnare i premi assoluti del Contest delle Vetrine Piatti e Cocktail ispirati alle Frecce Tricolori proposti al pubblico degli appassionati e ai turisti in visita ad Andora per l’esibizione programmata per domenica 8 ottobre.

La qualità delle proposte gastronomiche e di allestimento era davvero alta.

Per la sezione vetrine ha prevalso l’Agenzia Tempocasa. Il suo tributo alla PAN dà il benvenuto ad Andora con la riproduzione di un pilota a grandezza reale e di un modellino di MB-339PAN che si è distinta per la qualità tecnica espressa nella realizzazione e l’accuratezza dei dettagli.

Per la sezione specialità, il primo posto è andato al ristorante La Gassa D'Amante con un piatto tricolore composto da gambero in tempura di spinaci, con pomodorini cherry in salsa bbq fatta in casa con affumicatura al legno di olivo, gocce di salsa allo yogurt greco e pomodorini secchi. Anche in questo caso è stata apprezzata la tecnica esecutiva, la composizione cromatica e naturalmente il sapore.

Contest Drink è stato vinto dal Bar Birò con il cocktail “Andora e dintorni” realizzato con Gin Sour, infuso al Basilico di Andora con mostarda di Cipolla Belendina, decorato con scorza di limone e datterino. Bello da vedere e buono da sorseggiare.

La commissione giudicante, formata dal sindaco Mauro Demichelis, dal vicesindaco Paolo Rossi, dagli assessori Mariateresa Nasi, Fabio Nicolini, Monica Risso e i consiglieri Ilario Simonetta, Corrado Siffredi e da Rita Gastaldi, Mariangela Renzullo, Sara Bastieri, Silvia Tosi, Margherita Muratore e Fabio Cavallo ha sottolineato la qualità delle proposte in gara.

Vetrine e piatti che è possibile ammirare anche grazie alle video interviste realizzate da Debora Mancin e pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Andora.