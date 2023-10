Savona, interpellanza sulle pedonalizzazioni e sui sopralluoghi dei tecnici del Comune nelle vie chiuse

Sono ormai mesi che sono state create le nuove aree pedonali in Via Manzoni, Corso Italia, Via Ratti e Via Mistrangelo e, nei giorni scorsi, alcuni tecnici del Comune hanno fatto una serie di sopralluoghi e numerose misurazioni.

"Parrebbe che tali operazioni - dichiara Piero Santi - sarebbero finalizzate a eseguire opere strutturali rendendo di fatto irreversibile l’attuale scelta fatta dall'amministrazione Comunale di rendere pedonali queste strade".

Santi chiede quindi se la la pedonalizzazione di quelle vie sia definitiva e "quale scelta sarebbe allo studio ovvero quale tipo di opere strutturali l’amministrazione comunale intenderebbe realizzare nelle suddette aree".

"Se l'amministrazione avesse intenzione di realizzare opere definitive nelle aree pedonali, il tutto rappresenterebbe un atto non certo democratico in quanto, in caso di cambio di amministrazione a fine mandato, ciò vincolerebbe anche la nuova amministrazione a non poter modificare l’attuale viabilità, anche considerando che la situazione è stata ampiamente criticata da numerosissimi cittadini e negozianti".