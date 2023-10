Frecce Tricolori, una lettrice indignata: “Vergogna, una bambina è morta da poco, ce ne siamo dimenticati?”

Mentre l’atmosfera si è fatta festosa per tutti gli appassionati che hanno particolarmente a cuore le spettacolari evoluzioni della Pattuglia Nazionale Acrobatica con le Frecce Tricolori, considerate orgoglio italiano, qualcuno non è d’accordo con l’esibizione di ieri, domenica 8 ottobre, in particolare.

Alcuni commenti negativi sui social rispetto alla decisione dello Stato Maggiore di procedere con l’Air Show, a fronte della tragedia che si è consumata il 16 settembre scorso nell’area dell’aeroporto di Caselle, nella zona di San Francesco al Campo, che ha visto protagonista proprio un velivolo delle Frecce Tricolori che si è schiantato. Nell’occasione, a causa dell’esplosione del mezzo aereo, è stata coinvolta un’intera famiglia: una bambina di 5 anni ha perso la vita, mentre mamma, papà e fratellino hanno riportato ustioni. Il pilota è riuscito a salvarsi, lanciandosi con il paracadute.

Nel corso dell'esibizione di ieri, un pensiero è stato dedicato alla famiglia della bimba rimasta intrappolata tra le fiamme, con un minuto di silenzio.

In particolare, una lettrice ha inviato alla redazione di Savonanews una breve lettera che riportiamo integralmente.

“VERGOGNA.....E ANCORA VERGOGNA....E SEMPRE VERGOGNA....Una bambina innocente è morta durante un'esibizione delle frecce tricolori non tanto tempo fa, ce ne siamo già dimenticati??

Tutti belli allegri e felici ad assistere all'evento di Andora..

Esiste solo il Dio denaro...

Che Paese incivile è questo, mi dispiace solo di essere italiana e di pagare profumatamente le tasse in questo paesaccio che non é paragonabile neanche al terzo mondo.

E non commento oltre...”.

(Lettera firmata)