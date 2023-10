Andora, 50mila sul litorale per le Frecce Tricolori: soddisfazione e ringraziamenti dal sindaco Demichelis

50mila persone assiepate lungo tutto il litorale, sulla passeggiata a mare, negli stabilimenti balneari, lungo la via Aurelia chiusa al traffico. Il grande abbraccio degli appassionati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale ha decretato il successo dell'Andora Air Show ultima esibizione del 2023, della PAN in una giornata di eventi dedicati al Centenario dell'Aeronautica Militare Italiana, organizzata dal Comune di Andora con la collaborazione dell’Aero Club Savona e Riviera Ligure e il patrocinio di Regione Liguria.

Nei cieli di Andora la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha schierato 10 velivoli, 9 in formazione e un solista guidati a terra dal comandante Tenente Colonello Stefano Vit che ha potuto percepire tutto il calore e l’ammirazione del pubblico che ha affollato la spiaggia ad ammirare il programma presentato dallo speaker Riccardo Chiapolino e diffuso su tutto il litorale.

Soddisfazione per una giornata dall’organizzazione complessa, ma che si è svolta perfettamente, è stata espressa dal sindaco Mauro Demichelis che ha dichiarato gratitudine a quanti l’hanno resa possibile.

“Si è realizzata una splendida cartolina di Andora in cui non sono mancati momenti di grande entusiasmo, con tanti applausi che si sono levati dal pubblico e momenti di forte emozione come quando in mattinata, in occasione dell’applauditissima esibizione della Fanfara del Comando della 1^ Regione Aerea, il generale di Squadra Aerea Francesco Vestito ha ricordato la piccola Laura o il minuto di silenzio fatto mentre la PAN disegnava in cielo il cardioide per esprimere il cordoglio dell'Aeronautica Militare alla sua famiglia – ha affermato il primo cittadino andorese -. Rimangono tutti nel cuore insieme ai sorrisi dei bambini intorno alla Mascotte del Centenario, alla visione delle decine di migliaia di persone che hanno popolato la nostra Andora le cui immagini oggi sono anche sui siti delle agenzie di stampa locali, regionali e nazionali che hanno fotografato l'evento”.

“È il frutto di un lavoro di squadra per cui ringrazio tutta la mia maggioranza e che ha visto tante realtà collaborare con passione – prosegue Demichelis -. Ringrazio il Prefetto Enrico Gullotti per la presenza e l'efficace assistenza, la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori di cui in questi giorni ho percepito l'alta preparazione, le capacità tecniche e la profonda umanità, il comandante di Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare Generale di Alberto Biavati per la presenza in rappresentanza dello Stato Maggiore e per il sostegno dimostrato, il generale di Squadra Aerea Francesco Vestito per la preziosa collaborazione, insieme al comandante del Distaccamento Capo Mele, Tenente Colonnello, Giovanni Chimienti, il comandante della 115^ Squadriglia Radar Remota, Tenente Pietro Gaspare Cacciola e i loro validi collaboratori”.

Sono grato – aggiunge Demichelis - a Regione Liguria per patrocinio e il sostegno, all'Aeroclub Savona e Riviera Ligure, al generale Cesare Patrono e al presidente Alessandro Betti, preziosi organizzatori dell'evento e a Piaggio Aerospace per l'accoglienza. Ringrazio tutte le Forze dell'Ordine, a partire dalla Guardia Costiera e il suo comandante del Porto Piero Desantis, la Polizia Locale, la Protezione Civile, tutti i dipendenti comunali coinvolti nell'organizzazione, in particolare il personale degli Uffici Turismo, Tecnico e Segretaria, la squadra operai, il mio infaticabile staff per il lavoro accurato, l'Ufficio Stampa comunale, i ben 150 volontari fra Associazioni d'Arma, di Volontariato e cittadini che hanno offerto la loro collaborazione e permesso che tutto si svolgesse con ordine e in piena sicurezza”.

“Grazie di cuore alle attività commerciali che hanno reso Andora ancora più bella con le vetrine addobbate – conclude il sindaco Demichelis -. Tutti voi avete confermato che Andora ha una capacità di fare squadra per raggiungere lo stesso obiettivo davvero unica. Naturalmente tanta gratitudine a tutto il pubblico che ha affollato le nostre spiagge, il litorale, le vie e le piazze, testimoniandoci gradimento e un entusiasmo per il nostro comune senza precedenti. Il vostro affetto ha raggiunto la PAN e tutti noi”.