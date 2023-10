Calcio, Lazio: l'assenza di Ciro Immobile e il suo infortunio

La Lazio senza il capitano

Il giocatore della Lazio presenta ancora dei seri problemima livello muscolare. Dunque è probabile che nella partita Lazio Atalanta non ci sia dato che presenta affaticamento. Infatti l'allenatorenon vuole mettere a rischio Ciro Immobile per causare danni al flessore che tuttavia possono verificarsi ancora più gravi. Nel frattempo sembra non esserci una lesione, nonostante abbia giocato tutte e 9; le partite stagionali non può fare di più in campo. Quindi il giocatore deve essere a riposo e aspettare tempi migliori, ricordiamo che Ciro Immobile fino ad ora ha totalizzato 679 minuti giocando in campo circa 75 minuti a partita. Nella sfida Lazio- Atalanta, probabile sia in panchina ed il tecnico Maurizio Sarri non ha intenzione di inserirlo dato il suo problema appunto per non creare difficoltà alla salute del

L'infortunio di Ciro Immobile

L'attaccante, si è sottoposto ad alcuni esami che infatti conferma il problema muscolare per affaticamento al flessore. Da una parte peruna buona notizia dato che non si tratta di uno stiramento. Il giocatore nella sfida contro il Milan aveva sofferto di alcuni fastidi che lo hanno costretto comunque a fare degli esami accurati. Nonostante tutto, sicuramente la sua condizione è monitorata ogni giorno anche sesi porta dietro questo problema da tempo ormai. A questo punto, l'allenatore della Lazio, al suo posto, nella partita contro l'Atalanta, dovrebbe far giocare Valentin Castellanos titolare dato che lo spagnolo è in ottime condizioni. Ma non solo, perchèsappiamo anche che avrebbe chiesto al tecnico Maurizio Sarri di giocare per l'appunto come titolare dopo il gol al Celtic, dunque la buona scusa per prendere la palla al balzo. Per fortuna, i controlli medici per Ciro Immobile hanno escluso lesioni e gravità che fondamentalmente potevano essere veramente un problema per la squadra della Lazio. Ciro Immobile è un calciatore importante per il club e Maurizio Sarri ci tiene dato che è un prezioso gioiello.

I cambiamenti del tecnico

Infatti, ora, l'allenatore deve fare dei cambiamenti per l'assenza diOltre che a far giocare Valentin Castellanos deve prendere provvedimenti per cambiare anche la formazione e i progetti di squadra. Tutto in apprensione e l'intero ambiente nel club dispera, dato che per lacomunque non è stata nemmeno un buon inizio della stagione. Inoltre, giocare contro la squadra di Gian Piero Gasperini per raggiungere gli obiettivi di classifica non è affatto facile e senza il capitano le cose possono diventare difficili.

Conclusione

Insomma un vero e proprio problema senza Ciro Immobile ma nello stesso tempo,tenterà di creare una formazione piuttosto funzionante per ottenere la vittoria che cerca. Per l'attaccante al momento bisogna solo aspettare che possa tornare presto in campo, cosa che al momento è impossibile.