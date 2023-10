Dare vita nuova alla casa: ecco come renderla moderna

Uno dei sogni di tanti di noi è sicuramente quello di rinnovare completamente la nostra abitazione. Per “rinnovare”, intendiamo proprio ammodernare del tutto la casa, seguendo i trend e le tecnologie moderne che permettono di dare un appeal differente agli ambienti, oltre che riuscire a puntare su un’efficienza senza precedenti.

In linea di massima, possiamo dire che le abitazioni moderne siano funzionali ma al contempo essenziali. Ma da dove partire? Cerchiamo di andare con ordine.

Abitazione moderna: come “svecchiare” la casa

Un’abitazione che segue i trend moderni sarà caratterizzata da linee essenziali, e non pesanti. Ecco allora che andrebbe, in primis, rivista tutta la situazione della propria abitazione: pensiamo allo stato dei rivestimenti generali, dalla presenza di eventuali carte da parati, ai pavimenti, ma anche alle tinte presenti sulle pareti.

Anche i colori, infatti, hanno senza dubbio la loro importanza, in tal senso. L’arredamento generale e i complementi d’arredo dovranno, verosimilmente, essere ripensati, così come la stessa disposizione delle stanze e la forma e lo spazio generali. Inutile dire che una casa moderna sarà sicuramente caratterizzata da apparecchi tecnologici di ultima generazione e potremmo definire tutto l’ambiente Hi-Tech.

Il primo passo, quindi, può essere quello di provvedere al controllo dei vari impianti: per esempio, quello idrico, l’impianto di riscaldamento e del gas in generale. Sarebbe il caso di sostituirlo nel caso fosse troppo datato.

Anche l’isolamento termico è fondamentale: se questo non è ottimale, rischieremmo di non godere di un’abitazione abbastanza calda nei periodi invernali, con un conseguente spreco di energie e di denaro.

Optare per l’energia rinnovabile

Un altro modo per puntare su un rinnovamento totale della nostra abitazione, può essere quello di optare per l’ energia rinnovabile. Pensiamo, ad esempio, agli impianti fotovoltaici: in questa maniera, otterremo non soltanto un risparmio significativo sulla bolletta, soprattutto in ottica futura, ma garantiremo anche un rispetto dell’ambiente ottimale.

Va da sé che si può fruire anche del noto Superbonus 90% , il quale comprende anche altre agevolazioni circa tanti altri interventi sull’abitazione (per esempio, interventi antisismici o interventi per isolamento termico).

Casa moderna: occhio all’indispensabile

Al netto di tutto ciò, ci sono una serie di fattori imprescindibili per la realizzazione di un’abitazione che possa definirsi totalmente moderna. Per esempio, un’abitazione moderna che sia dovrà basare gran parte della sua struttura sulla domotica : dovremo avere la possibilità di poter comandare dei dispositivi tecnologici che riescano a svolgere una autonomamente una serie di operazioni (dalle serrande, passando per la regolazione delle luci e così via).

Non dimentichiamo anche la fibra ottica, essenziale per poter navigare in rete alla massima velocità disponibile. Anche l’illuminazione generale dovrà essere sofisticata ed efficiente: dovremo optare per dei lampadari moderni, eleganti ed essenziali (non dimentichiamo l’illuminazione di eventuali giardini o terrazze).

Per quanto riguarda le pareti, si dovrebbe optare per dei colori freddi, quali nero o bianco, che si addicono perfettamente con un ambiente moderno.

Se abbiamo la possibilità, cerchiamo di pensare anche ad uno spazio dedicato al fitness: una sorta di angolo palestra; allo stesso tempo, un angolo studio o una libreria super moderna saranno eccellenti.