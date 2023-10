Serie A Record All time: preparati a stupirti

La Serie A, il massimo campionato di calcio italiano, uno dei tornei più importanti in Europa e nel mondo, ha una storia ricca di emozioni, rivalità accese e, naturalmente, record sorprendenti. Ma quanti di questi record conosci davvero?

In questo articolo, esploreremo 10 record celebri della Serie A che potrebbero lasciarti a bocca aperta. Prepara il taccuino, andiamo!

Boom, boom, bomberoni: chi ha segnato più goal in Serie A?

La classifica dei marcatori di tutti i tempi della Serie A dice che il bomberone che ha messo a segno più reti di tutti è Silvio Piola, con 274 goal con le maglie di Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara. Si tratta di un nome che forse non è così conosciuto dai più giovani appassionati di calcio, ma che ha decisamente fatto la storia del nostro campionato. Seguono Francesco Totti, con 250 goal e Nordhal, storica punta dei diavoli di Milano e della Roma con 225 reti.

Gonzalo Higuain (Napoli 2015/16) e Ciro Immobile (Lazio 2019-20), invece, detengono ex-aequo il record di goal segnati in un solo campionato: 36.

Più presenze in A con la stessa squadra

Oggi si dice che “le bandiere nel calcio non esistono più”, ma fino a pochi anni fa non era così. Lo dimostra la lunga storia d’amore tra “Er Pupone” Francesco Totti e l’AS Roma, una storia durata ben 25 stagioni in cui il fuoriclasse “romano de Roma” ha collezionato ben 786 presenze (di cui 619 in campionato) e stabilendo il record per il maggior numero di presenze in Serie A con una singola squadra.

Il club con più goal fatti e quello con meno goal subiti in un campionato?

Un’altra statistica interessante riguarda epoche molto differenti: la squadra con più gol segnati in una singola stagione risale al 1947/48 ed è del Torino con 125 reti, mentre il record di gol subiti, sempre in un solo anno, è storia più recente e appartiene al Crotone 2020/21 con 92 reti incassate.

Il record di vittorie e sconfitte consecutive

Poi, ci sono cicli che sono rimasti nella storia d’Italia e nel cuore e nella mente degli sportivi, come quello dell’Inter 2006/07, la squadra con più vittorie consecutive in Serie A (17), al contrario, il record negativo di più sconfitte di fila in A è del Brescia, che tra il febbraio del ‘95 e l'agosto del ‘97 ha subìto ben 16 KO di fila (nel mezzo ha disputato due campionati di B).

Lascia stare, queste squadre non perdevano mai!

Un bel terzetto condivide un altro record glorioso: le squadre che sono riuscite a chiudere almeno un intero campionato di Serie A senza sconfitte:

Milan 1991-92

Juventus 2011-12

Perugia 1978-79 (anche se non riuscì alla fine a vincere il campionato)

Il più giovane esordiente e il più giovane marcatore della Serie A

Nella storia del calcio italiano restano anche due ragazzi, sicuramente non delle star iperconosciute, ma che sono riusciti a fare qualcosa di straordinario:

Wisdom Amey è il più giovane esordiente in Serie A , a 15 anni e 274 giorni ha debuttato in Bologna-Genoa del 12 maggio 2021;

è , a 15 anni e 274 giorni ha debuttato in Bologna-Genoa del 12 maggio 2021; Amedeo Amadei è il più giovane calciatore ad aver segnato in A, all’età di 15 anni e 287 giorni, in Roma-Lucchese del 9 maggio 1937

Il giocatore più “cattivo” della Serie A

Altro record curioso è quello del giocatore con il maggior numero di espulsioni di sempre: lo detiene l'uruguaiano Paolo Montero, con ben 16 cartellini rossi, seguono Luigi Di Biagio e Giulio Falcone con 12.

L’acquisto più costoso della Serie A

Cristiano Ronaldo, comprato dalla Juventus nel 2018 per 117 milioni di euro è l’acquisto più costoso della Serie A.

La squadra più vincente di sempre del campionato

Sempre la Juventus detiene quello che probabilmente è il record più importante di tutti: la squadra ad aver vinto il maggior numero di campionati in Serie A: 36 volte, che valgono le tre stelline sul petto.

Partita con il record di presenze allo stadio all time Serie A

Infine, un record che celebra la parte più importante del calcio in Italia: i tifosi. La partita di Serie A con il maggior numero di spettatori paganti è stata Napoli vs Perugia, giocata il 20 ottobre 1979 all’allora stadio San Paolo di Napoli (ora stadio Diego Armando Maradona) nella quale sono stati registrati 89.992 spettatori.