Frecce Tricolori, un lettore: "E' stato un terribile incidente. Il pilota non ha mirato all'auto della bambina e la colpa non è degli italiani"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Sono un Alpino in congedo da tempo, ma sempre operativo nella Protezione civile A.N.A. e ho partecipato come tale, appunto volontario, in supporto alla sicurezza, alla manifestazione delle Frecce Tricolori in programma l'8 ottobre scorso ad Andora. Vorrei rispondere alla signora della quale è stata pubblicata una lettera in un articolo circa la manifestazione e il suo disappunto".

"Cara Signora, in primis sono dispiaciuto e rattristato dall'incidente (involontario) nel quale ha perso a vita la bambina di 5 anni, a causa di un aereo delle Frecce Tricolori che è precipitato in fase di decollo, ma non capisco come si possa attaccare così l'Aeronautica, lo Stato e a questo punto tutti gli italiani".

"Io discendo da una dinastia di famiglie di Alpini che hanno combattuto e sono caduti per questo Paese, per tutti noi, per i nostri diritti e la libertà, e lei definisce l'Italia un 'Paesaccio?' Capisco il suo stato d'animo, ma suvvia, allora dovremmo chiudere stadi, manifestazioni, concerti e quant'altro proponga spettacoli, nonostante siano avvenuti episodi gravi e non solo accidentali! Dio danaro? Ma si guardi intorno, nonché la TV, legga i giornali, navighi tra le righe su internet e vedrà, cercando di comprendere e approfondire, dove finiscono i danari italiani, non certo in una manifestazione di quel tipo, per quanto abbia un costo!".

"Inoltre, cara signora, la invito a non pagare più le tasse in Italia e a 'migrare' in un altro paese che lei ritenga più "civile" e che soddisfi la sua coscienza. Auguri! Io dal canto mio, mi sento offeso dalle sue parole, dettate forse da un attimo di ira, mi auguro (non capisco però perché verso l'Italia e il popolo Italiano) e credo che non si meriti questo paese, anche se ritengo che sino ad oggi, lei abbia goduto del sistema di vita che qui vige in tutte le sue sfumature".

"Invito il Direttore a non pubblicare più lettere di questo calibro che non tengono conto di nessun amor patrio e rispetto per gli italiani. E' stato un incidente, un terribile incidente, ma il pilota non aveva il mirino puntato su quell'auto e gli italiani non ne sono responsabili".