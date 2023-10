Aumenta di 20 centesimi l'ora il parcheggio negli ospedali, la protesta degli utenti

Con l'arrivo di Apcoa, il nuovo gestore dei parcheggi degli ospedali San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra e Santa Maria di Misericordia di Albenga, la quota oraria è passata da 80 centesimi a un euro, con i primi venti minuti gratuiti per chi deve andare in ospedale solo a portare una persona. Apcoa è subentrata nell'estate ma l'aumento è stato attivato dal 1 ottobre e subito è scattata la protesta degli utenti che sui social.

L'aumento è legato al contratto con la nuova società che gestisce i parcheggi degli ospedali, che si è aggiudicata il servizio con un bando di gara e subentrata questa estate alla Sct Group di Albenga.

La Sct Group aveva la concessione del servizio di gestione e vigilanza delle aree di sosta a pagamento degli ospedali fino al 31 dicembre 2024, ma ha deciso di recedere dal contratto nell'aprile scorso molto prima della sua naturale scadenza.

Per consentire di proseguire con il servizio la società aveva poi trovato l'accordo di continuare nella gestione fino a fine luglio in modo da garantire all'Asl il tempo di portare a termine l'iter per la nuova assegnazione, poi andata alla Apcoa Parking Italia di Mantova per i prossimi sei anni, con opzione di rinnovo di altre tre anni, per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro.