Torna il mondo dell’art collection di IllyCaffè

E’ stata presentata ieri, a Londra, alla Fiera d’arte contemporanea internazionale di Frieze London, la nuova “opera d’arte” commissionata da illycaffè ad uno dei maggiori artisti viventi. Si tratta della tazzina (per espresso) e della tazza (per cappuccino) che Illy ha fatto “pennellare” a Lee Ufan, uno dei fondatori dell’avanguardia Mono-ha, un movimento artistico anticonformista fondato a Tokyo sul fini degli anni ’60 che si fonda sullo studio della natura e dei materiali grezzi o lavorati dall’uomo.

Tazzine che sono già acquistabili nell’e-shop illy oppure nei negozi diretti dell’azienda triestina, nell’e-commerce indiretto e nelle migliori catene della Grande Distribuzione. Per illy è la prosecuzione di un progetto partito nel 1992 con cui la società ha trasformato un oggetto quotidiano in una tele bianca invitando artisti contemporanei ad esprimere la loro creatività sulla tazzina di caffè. Ora è la volta di Lee Ufan, grande artista coreano-giapponese che ha saputo esprimere le proprie emozioni e il proprio modo di vedere la vita, tutta la filosofia della sua arte. Per illy un altro avvicinamento all’arte contemporanea per continuazione una collezione di eccezionale talento e bellezza. (gio.nac)