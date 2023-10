La nocciola di Cortemilia protagonista al “Marché au Fort 2023” in Valle d’Aosta

Un weekend molto importante per la Nocciola di Cortemilia e il territorio dell’Alta Langa. Sabato 7 e domenica 8 ottobre, il sindaco di Cortemilia e il consigliere comunale Marco Zunino sono stati ospitati all'importante mostra-mercato “Marché au Fort” allestita lungo l’antico borgo di Bard e ai piedi del Forte.

"Promuovere i prodotti d'eccellenza di Cortemilia ed il territorio dell'Alta Langa in una Regione come la Valle d'Aosta, credo sia stata un'occasione davvero importante - dichiara il primo cittadino di Cortemilia Roberto Bodrito - Sono molti i punti di forza in comune che il nostro territorio ha con questa Regione ed essere stati ospitati all'interno delle manifestazioni "Marché au Fort" a Bard e "Mele Vallée" ad Antey-Saint-André ne hanno dato conferma. È sempre più importante intraprendere collaborazioni come questa, perché fare rete significa anche creare collaborazioni autentiche, che sicuramente porteranno un valore aggiunto al nostro fantastico territorio".

L’evento che promuove e valorizza le produzioni agricole del territorio valdostano ha ospitato 72 produttori che hanno presentato l’eccellenza della filiera agroalimentare di qualità della Regione: formaggi, salumi, mieli, prodotti da forno, marmellate, produzioni ortofrutticole, erbe officinali, birre e vini.

Ad agosto, i prodotti valdostani erano stati ospitati durante la Fiera Nazionale della Nocciola dove, alla presenza dell’assessore Regionale all’agricoltura e risorse naturali Marco Carrel, era stato siglato un patto di alleanza per allargare i confini della promozione e del gusto della splendida nocciola di Cortemilia con la fontina delle montagne valdostane.

"Due giorni intensi quelli di sabato e domenica, proprio ai piedi del Forte di Bard, che ci hanno dato la possibilità di promuovere la nostra nocciola con la Fiera Nazionale ed il nostro territorio - commenta Marco Zunino consigliere comunale con Delega a Turismo e Manifestazioni del comune di Cortemilia - Desidero ringraziare l'assessore Regionale all'agricoltura e risorse naturali della Valle D'Aosta Marco Carrel e tutti i suoi collaboratori, per averci dato la possibilità di essere presenti a questa importante manifestazione e per la collaborazione che abbiamo intrapreso. Sono certo che questo sia l'inizio di un percorso di promozione e valorizzazione, per entrambi, dei prodotti e del territorio".

L’assessore Marco Carrel aggiunge: "E' stato un vero piacere poter ricambiare l’ospitalità ricevuta ad agosto dal cvomune di Cortemilia, comune in provincia di Cuneo e vera e propria capitale della nocciola, accompagnando i nostri graditi ospiti alla scoperta non solo di Marché au Fort ma anche delle altre realtà presenti sul territorio regionale. Indubbiamente la promozione e la valorizzazione dei nostri prodotti è un obiettivo importante per continuare a fare parlare di Valle d’Aosta ma anche per confrontarci e dialogare con realtà simili alla nostra. L’incontro fra la nostra Fontina DOP e della nocciola “tonda e gentile” di Cortemilia promette bene e mi auspico che abbia un futuro per entrambi".