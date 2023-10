Alassio, premio per il cagnolino Cecio in “Sliding Dog”: il cortometraggio vince al Pet Carpet Film Festival di Roma

Il bellissimo cortometraggio "Sliding Dog" racconta la vacanza del cagnolino Cecio e della sua proprietaria ad Alassio, ed è stato realizzato da Doroti Polito nell'ambito della campagna del Comune di Alassio volta a sensibilizzare i turisti sulle poche e semplici regole da seguire per vivere al meglio la nostra città accompagnati dai propri amici a quattro zampe.

Il cortometraggio ha appena vinto ben due premi - Cine Corto e Miglior Corto - alla sesta edizione di Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica e solidale che si è svolta nei giorni scorsi alla Casa del Cinema di Roma, nella sala Cinecittà. Centinaia i corti arrivati alla manifestazione, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Fnovi, Anmvi e con la collaborazione di Anas (Gruppo Fs Italiane), che ha selezionato i mini film finalisti. Un festival speciale nato per raccontare l’impegno dei volontari di numerose associazioni, le difficoltà quotidiane dei pet meno fortunati, le storie degli eroi a quattro zampe protagonisti nelle operazioni di soccorso e tutti gli sforzi che permettono spesso un importante lieto fine per la tutela dell’ambiente e delle sue creature.

"Sono molto contenta di aver partecipato a questa manifestazione - ha dichiarato la regista e videomaker Doroti Polito - e di aver vinto con un messaggio di amore nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Alassio per aver creduto nel progetto fin dall'inizio e desiderato produrre questo video per i turisti che vengono ad Alassio accompagnati dai propri cani".

Il cortometraggio "Sliding Dogs" verrà proiettato in Piazza Partigiani ad Alassio domenica 15 ottobre alle ore 18 nell'ambito di Zampa-Fest, l'evento organizzato dal Comune di Alassio insieme a Strobe Srl e ai commercianti locali. La manifestazione permetterà a cittadini e turisti di trascorrere una giornata indimenticabile con i propri cani: camminate lungo la spiaggia di Alassio con esperti istruttori, dimostrazioni di rally obedience con la ASD Blue River 2.0 di Borghetto Santo Spirito, esibizione dei cani da ricerca e salvataggio della Protezione Civile Soccorso Cinofili, sfilata amatoriale con set fotografico professionale per immortalare i cani. Nella stessa occasione ci sarà anche uno speciale zampa-casting, in vista di un prossimo speciale cortometraggio. Sarà naturalmente presente alla manifestazione alassina anche il cagnolino Cecio, la mascotte di Alassio protagonista di "Sliding Dog".

IL PROGRAMMA DI ZAMPA-FEST

Ore 11.00 Apertura Stand & Iscrizioni

Ore 11.00-19.00 Dog Casting per un nuovo cortometraggio

Ore 11.30 Presentazione dei Servizi di ambulanza veterinaria

Ore 12.30 dj set con mr Ciabi

Ore 14.00 Esibizione cani da salvataggio e ricerca della Protezione Civile Soccorso Cinofilo

Ore 16.00 Sfilata Amatoriale di cani con Set Fotografico professionale

Ore 16.30 Dimostrazione Rally Obedience

Ore 16.30-18.30 Passeggiate con Educatori Cinofili

Ore 17.00 Dimostrazione agility dog con Beatrice Gibilaro

Ore 18.00 Proiezione del Cortometraggio "Sliding Dog" di Doroti Polito

Durante Zampa-Fest sarà presente un banchetto solidale di "Ottobre in rosa per Alessia", la manifestazione organizzata dal Comune di Alassio con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore al seno.