Savona, la giornalista Donatella Alfonso presenta il libro "Manuale per ogni candidatura"

Venerdì 13 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con la giornalista Donatella Alfonso e presentazione del libro “Manuale per ogni candidatura. Ad uso di aspiranti al mondo politico, in tutte le sue forme” (All Around). L'evento verrà introdotto da Nicoletta Negro e Renata Barberis.

Cosa significa candidarsi? Come si fa una campagna elettorale? Il primo a scriverne fu Cicerone, ma oggi cosa devono fare donne e uomini tentati dai meccanismi di rappresentanza? È più importante avere un social media manager agguerrito o qualcuno che ti parcheggi la macchina? Cosa significa essere incandidabile o ineleggibile? Una volta eletti, di quanto vi cambia la vita?

Tra norme di legge e vita vissuta, tra consigli semiseri e norme da non dimenticare, che ci si candidi ad un Municipio o in Parlamento, un manuale per chi pensa, nonostante tutto, che la cosa pubblica sia tale perché ci sono persone che sentono – ancora – il richiamo a mettersi in gioco, e non solo per sé.