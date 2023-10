Sordelline, cornamuse, musettes e Giovanni Lorenzo Baldano: a Savona il convegno internazionale di studi musicali

Sabato 14 ottobre 2023 presso la Pinacoteca Civica di Savona (Piazza Chabrol, 3) si terrà il convegno dal titolo "Sordelline, cornamuse, musettes... Antichi suoni dell'aria. Intorno a Giovanni Lorenzo Baldano e il suo manoscritto (Savona 1600) ovvero la rinascita di uno strumento perduto" organizzato dall'Associazione Ligure per la Ricerca delle Fonti Musicali.

Il convegno si articolerà in due sessioni: una antimeridiana (10.30-12.30) e una pomeridiana (15.00-18.30) e si chiuderà con un concerto della Compagnia di Musici "La Sordellina", diretta da Fabio Rinaudo, nella Chiesa di S. Andrea alle ore 21.00 (ingresso libero).

La sessione antimeridiana sarà dedicata alla presentazione del manoscritto e dei libri appartenuti al nobile savonese Giovanni Lorenzo Baldano (1576-1660) ed oggi divisi tra la Biblioteca del Seminario e la Biblioteca Civica di Savona. Introdurranno i lavori Giampiero Buzelli e Renato Meucci; interverranno Maurizio Tarrini, Romilda Saggini, Paolo Ramagli, Marco Genzone e Carlotta Cerrato. Nell'occasione sarà presentata l'edizione in facsimile del Libro per scrivere l'intavolatura per suonare sopra le sordelline del Baldano realizzata come volume 9 della collana "Studi e Fonti per la Storia della Musica in Liguria" grazie a1 sostegno della Fondazione De Mari.

Nella sessione pomeridiana Eric Montbel, Goffredo Degli Esposti, Marco Tomassi e Fabio Rinaudo illustreranno, grazie anche a recenti scoperte iconografiche e a ricostruzioni moderne, gli strumenti prediletti dal Baldano ossia la sordellina (una specie di zampogna) e il buttafuoco (una cetra percossa e suonata insieme - dallo stesso esecutore - ad un clarinetto doppio), strumenti tipici dell' ambiente musicale napoletano.

Gli stessi relatori, con la partecipazione di Luca Rapazzini al violino e la voce di Laura Torterolo, saranno anche gli esecutori al concerto di chiusura nella chiesa di S. Andrea: un viaggio musicale tra Italia e Francia attraverso la musica a bordone dei secoli XVI, XVII e XVIII ispirate al manoscritto per sordellina di Giovanni Lorenzo Baldano.