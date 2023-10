Attesa per l'approvazione del Piano socio sanitario, Amici del San Paolo: "Non si sa nulla sulle deroghe, concorsi di primari in ritardo"

Sarebbe prevista per 15 ottobre l'approvazione del Piano socio sanitario ligure 2023-2025 da parte del ministero della salute. Tra le indiscrezioni il ministero avrebbe approvato la deroga per Chirurgia della mano, che resterebbe a Savona, e la conferma della Maternità di Savona e della riapertura di quella di Pietra Ligure.

Ma sarà necessario trovare il personale per garantire il servizio, un tema sollevato a livello più generale dall'associazione Amici del San Paolo. "Allo stillicidio di annunci incerti o 'probabili' – spiega l'associazione - si apprende che le trattative con il ministero durano da tempo : nulla si sa sulle strutture che richiedono deroghe necessitando di oltre 600.000 abitanti quali radioterapia medica; nefrologia e dialisi, struttura di importanza fondamentale per la popolazione di un grande bacino di utenza e di un servizio di alta qualità collegato ai trapianti che silenziosamente continua a lavorare nonostante l'incertezza e le difficoltà, e poi le malattie infettive. Ma c'è anche il concorso di direttore di Chirurgia della mano".

Nel caso del reparto creato dal professor Renzo Mantero il concorso per trovare un primario è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 13 dicembre. Il 17 gennaio di quest'anno è stata estratta la commissione.

Al bando di concorso hanno risposto Andrea Zoccolan, attuale facenti funzioni, e Ombretta Spingardi. I colloqui erano stati fissati per il 5 settembre scorso ma l'azienda aveva poi comunicato che "a seguito dell’impossibilità a riunire la Commissione di Valutazione per il giorno 5 settembre 2023" i colloqui venivano fissati per la nuova data del 26 settembre.

Con una comunicazione del 25 settembre l''Asl ha nuovamente rinviato i colloqui, spiegando che "a causa dell’impossibilità – per sopraggiunti motivi - di costituire la Commissione di Valutazione, si trova costretta a posticipare la prova selettiva". Il 3 ottobre è stato fatto il sorteggio per integrare la commissione e dovrà essere fissata la data dei colloqui.