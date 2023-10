Albenga, l'autunno di Fondazione ANT dedicato alla prevenzione: "Nella speranza che i ciclamini vadano come sempre a ruba"

Sai qual è il segreto per vedere tutto rosa? La solidarietà! L'autunno 2023 di Fondazione ANT sarà dedicato specificamente al concetto di prevenzione. I volontari della delegazione di Albenga saranno presenti in largo Doria, sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 ottobre, anche per dare informazioni sui progetti oncologici.

"Nella speranza che anche stavolta i ciclamini vadano come sempre a ruba.

Perché scegliendo un vasetto di ciclamini da donare a se stessi, a un parente o a un amico si sceglie di compiere un’azione concreta e di moltiplicare le visite di diagnosi precoce che offriamo gratuitamente alla cittadinanza. Promuoverai così la salute e regalerai una visita a chi non può permettersela. Perché per proteggere noi e chi amiamo, a volte, basta un gesto semplice quanto donare un fiore", spiegano dalla Fondazione ANT.

"Ringraziamo vivamente la Cooperativa OPAlbenga, via Regione Cime di Leca 2, per il sostegno e la collaborazione. Vi aspettiamo alla nostra postazione. In alternativa è possibile contattare la responsabile di delegazione Pavanelli Cristina al numero 371 4210207", concludono dalla Fondazione ANT.