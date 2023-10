Ottobre mese di eclissi: il 14 e il 18. Ecco come osservare il fenomeno

Ottobre mese di Eclissi: il 14 ottobre eclissi anulare di sole visibile dal continente Americano e fra due settimane, il 28 ottobre, una eclissi parziale di Luna.

Domani, 14 ottobre, dalle ore 18.15 alle ore 21.44 si verificherà una eclissi anulare di sole. “Inizieranno a vederla gli stati nord orientali degli Stati Uniti - spiega Ugo Ghione dell’Associazione Astrofili Orione - poi sarà visibile nell’America Centrale e infine in Colombia e Brasile”.

“Dall’Europa la potremmo seguire via internet tramite molti siti fra cui il canale YouTube dell’associazione Passione Astronomia, dove troverete commenti in italiano a QUESTO LINK oppure dal canale The Virtual Telescope, dove però i commenti saranno fondamentalmente in inglese”.

“Sulla mia pagina internet QUI ho già messo una serie di link per osservare il fenomeno”.

“In ogni caso, noi ci potremmo rifare fra due settimane quando sarà visibile anche dall’Italia una bella eclissi parziale di Luna. Infatti, sabato 28 ottobre dalle 21.35 alle 22.52, la Luna sarà parzialmente oscurata dall’ombra della Terra – continua GHone -; sarà una meravigliosa occasione per misurare il diametro della Luna e la sua distanza usando i metodi proposti da Aristarco di Samo e poi migliorati da Ipparco di Nicea”.

“L’Associazione Astrofili Orione effettuerà le osservazioni dall’agriturismo Cele nell’ambito del convegno Arte e Matematica, organizzato dall’associazione Cellelab2”, conclude Ghione.