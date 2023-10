Pietra, Carrara all'attacco su urbanistica ed edilizia privata: "Applicazione intensiva del 'piano casa', manca un Piano regolatore"

Un punto di critica riguarda il progetto dell'hotel Minerva, definito " un palazzone che non può non essere notato proprio per le sue dimensioni finali progettuali ", che sta sorgendo in via Torino. Carrara ha sottolineato: " Gli appartamenti nuovi sono 28. Stesso numero le camere dell'albergo: anch'esse 28. D'altronde, anche se l'obiettivo di De Vincenzi mirava a concentrare tutta l'attenzione sul nuovo albergo, enfatizzandolo per dare la sensazione che esso fosse prevalente su tutto, com'era possibile che ci fossero solo 28 stanze in quasi 11.000 metri cubi di costruzione? ".

Un'altra critica riguarda il numero di posti auto disponibili per l'albergo. Carrara ha notato: "Mentre ci sono 28 stanze, sono previsti solo 14 posti auto, con il sindaco che si basa su una norma che consente questa distribuzione per le strutture 4 stelle classificate successivamente al 5 marzo 2009.Una norma concepita per favorire la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture alberghiere, specie se poste in zone problematiche, come ad esempio, potrebbe essere un albergo nel centro storico di una città, carente di per sé di spazi per i parcheggi e di difficoltosa reperibilità. Davvero un bell'hotel, dove chi arriva in auto (al 50%) deve scaricare i bagagli ed andarsi a cercare un parcheggio fuori, all'esterno. Una roba inconcepibile per ogni (nuovo) hotel del genere in tutta Europa. Perché i turisti delle 14 stanze senza posto auto dell'albergo 4 Stelle il parcheggio se lo dovranno andare a cercare tra quelli pubblici".

"Era questa una delle maggiori criticità dell'albergo Royal che non aveva i posti auto equivalenti alle proprie stanze; per cui la maggior parte della sua clientela, costituita da turisti di qualità, con automobili di prestigio e valore elevato, doveva lasciarle parcheggiate incustodite, in giro per la città, dove fossero riuscite a trovar posto - continua Carrara - Ma questo succedeva per un albergo realizzato coi criteri del 1960, oltre 60 anni fa. Oggi, 60 anni dopo, come è concepibile pensare che un hotel 4 Stelle, che viene (ri)costruito di sana pianta, non abbia la copertura dei posti auto corrispondente al numero delle sue stanze?".

"Se, come detto prima, stupisce che la proprietà abbia invocato, in una rilevante operazione finanziaria come questa, l'applicazione di una norma siffatta, stupisce, però, ancora di più, che, in fase di trattativa per il cambio di destinazione da 'tutto alberghiero' a misto: 'alberghiero/edilizia civile', il Comune l'abbia concessa senza ottenere, appunto in compensazione del 'cambio di destinazione' (che certo interessava di più ai privati proponenti che al Comune), anche un numero di posti auto uguale a quello delle camere".