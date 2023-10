Savona, gli equilibri precari della Provincia alla prova dei fatti nel consiglio di mercoledì prossimo

Il “momento della verità” potrebbe essere mercoledì 18. Per quella data, alle 13, è stato convocato il Consiglio provinciale. All'ordine del giorno l'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico per l' anno 2024/2025, che ha già visto alcuni sindaci in contrasto con Palazzo Nervi; lo scioglimento della convenzione tra la Provincia di Savona e il Comune di Albisola Superiore per il servizio in forma associata della segreteria generale, incarico che era ricoperto dalla segretaria generale della Provincia Giulia Colangelo, indagata per i presunti concorsi truccati e maltrattamenti del personale.

Altri due punti riguardano l'adozione di due Zone speciali di conservazione (Zsc) e infine "varie ed eventuali". Gli ormai ex alleati di Cambiamo, i consiglieri Taramasso, Ghersi e Niero (vicepresidente) nei prossimi giorni consegneranno le deleghe (Ottonello non ha deleghe). Poi presenteranno un documento in cui spiegheranno i motivi per cui è venuta a mancare la fiducia nei confronti del presidente Olivieri. "I nostri passi saranno questi – spiega il segretario del Pd Emanuele Parinello – stiamo lavorando al tipo di documento da presentare".

Ad essere determinanti saranno la posizione di Lega e Fratelli d'Italia. In un comunicato di pochi giorni fa, la segretaria provinciale della Lega spiega che il partito del Carroccio resterà all'opposizione. Nel suo comunicato, però, Sara Foscolo nel definire "contro natura" la "coalizione mal assortita" che ha permesso al Pd di ottenere la vice presidenza ed alcune deleghe, non fa il minimo accenno a Cambiamo, che su quell'accordo ha lavorato intensamente per mettere da parte Lega e Forza Italia. Queste due forze politiche avevano proposto come loro candidato il sindaco Canepa.

Si tratterà ora di vedere se il lavoro “di diplomazia” che ha cercato di portare avanti in questi giorni Cambiamo avrà i suoi effetti, anche in forza di un'alleanza che in Regione tiene, pur con qualche scricchiolio, e come voteranno le pratiche e se andranno in soccorso di Olivieri. Lega e FdI hanno dichiarato che voteranno caso per caso.

La pratica sul dimensionamento scolastico è, tra l'altro, osteggiata dal consigliere leghista Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria. “Sono contento che l'ente possa tornare operativo e auspico che il clima negli uffici sia sereno ­ io non farò da stampella a nessuno – dice Molinaro – e se una pratica va contro il mio territorio, come quella dell'accorpamento dei due plessi della Val Bormida, non posso certo votare a favore”.

La delibera relativa allo scioglimento della convenzione tra Provincia e Comune di Albisola per la segretaria comunale, incarico che era ricoperto da Colangelo, è un atto dovuto, visto che Colangelo è stata sospesa dal ministero.

Ma poco dopo l'elezione di Olivieri proprio quella convenzione aveva acceso lo scontro politico tra Cambiamo e il Pd, in particolare i consiglieri di Savona, tanto che la pratica era stata ritirata (e ripresentata successivamente). Per le elezioni della presidenza della Provincia, in cambio del sostegno ad Olivieri, Palazzo Sisto e il Pd avrebbero chiesto la sostituzione di Colangelo.

Allora autorizzare quella pratica significava la conferma di Colangelo in Provincia, come poi è successo.