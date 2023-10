Savona |

Quiliano, martedì 17 un consiglio monotematico sul rigassificatore e sul procedimento della conferenza dei servizi

Il consiglio in merito alla conferenza dei servizi. Verrà portata la documentazione dei consulenti ed altri documenti ai quali stanno lavorando gli uffici

Il consiglio comunale di Quiliano discuterà la documentazione relativa al rigassificatore nel consiglio monotematico di martedì 17, in relazione al procedimento di conferenza dei servizi asincrona. Il progetto prevede l'installazione della nave gasiera Golar Tundra al largo delle coste di Vado Ligure e Savona, con una serie di tubazioni che passeranno nella città di Quiliano. L'amministrazione Isetta ha in più sedi e occasioni manifestato la contrarierà al progetto, espressa in via ufficiale nel consiglio comunale monotematico del 3 ottobre scorso, con voto unanime a sostegno dell’ordine del giorno redatto e condiviso dai gruppi consiliari “Progetto Comune” e “Quiliano Domani”. “Sarà un consiglio monotematico dove esprimeremo il nostro indirizzo sull'impianto di rigassificazione di Sam – spiega il sindaco Nicola Isetta – Nella documentazione saranno indicate anche la relazione per la quale abbiamo incaricato dei consulenti esterni e altri elementi e documentazione ai quali stanno lavorando i nostri uffici e che saranno pronti per la data del consiglio”.

Redazione

